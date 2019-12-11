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Замгенсека ООН совершит визит на Украину 12—13 декабря
11 декабря 2019, 23:39 • 6 • Украина
Заместитель Генерального секретаря ООН по миростроительству Розмари Дикарло будет находиться с визитом на Украине с 12 по 13 декабря.
© Patrick Domingo/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«Заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло посетит Украину с 12 по 13 декабря», — цитирует пресс-службу организации РИА Новости.
Ожидается, что она проведёт встречу с официальными лицами в Киеве, а также с представителями структур ООН и партнёрскими общественными организациями.
В конце октября Украину посетила делегация Венецианской комиссии для изучения ситуации вокруг закона о государственном языке.
В Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине ранее призвали Киев принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов.
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