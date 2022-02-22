Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло считает, что переговоры - это единственный путь разрешить ситуацию с Донбассом и урегулировать военный конфликт.

Во время экстренного заседания Совбеза ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала ключевых игроков по Донбассу к переговорам, обнулив воинственный настрой всех сторон.

По мнению политика, только путь диалога может устранить имеющиеся разногласия "между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности" и решить военный конфликт.

Розмари ДиКарло высказала также крайнюю обеспокоенность происходящими событиями, подчеркнув, что при имеющихся сегодня рисках и неопределённости "важнее вести диалог".