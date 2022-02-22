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Замгенсека ООН одним словом обнулила воинственный настрой по Донбассу
22 февраля 2022, 07:35 • 395 • Политика
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло считает, что переговоры - это единственный путь разрешить ситуацию с Донбассом и урегулировать военный конфликт.
Во время экстренного заседания Совбеза ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло призвала ключевых игроков по Донбассу к переговорам, обнулив воинственный настрой всех сторон.
По мнению политика, только путь диалога может устранить имеющиеся разногласия "между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности" и решить военный конфликт.
Розмари ДиКарло высказала также крайнюю обеспокоенность происходящими событиями, подчеркнув, что при имеющихся сегодня рисках и неопределённости "важнее вести диалог".
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