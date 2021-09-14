«Заметно увеличит число вакцинированных»: в России предложили узаконить три выходных после прививок от COVID-19

Парламенту и Минтруда России предложили законодательно закрепить норму, по которой работодателей обяжут предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты после каждого этапа вакцинации от коронавируса. С соответствующим инициативой выступил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив. По их мнению, реализация этого предложения заметно увеличит число привившихся и поспособствует повышению коллективного иммунитета. Ранее власти поставили задачу достичь коллективного иммунитета на уровне не менее 80% к ноябрю.

Работодатели в России должны предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19. С соответствующей инициативой выступили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ), передаёт РИА Новости.

«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трёх обязательных оплачиваемых выходных дней», — говорится в документе.

Авторы инициативы обращают внимание на то, что многие работодатели не хотят предоставлять оплачиваемые отгулы сотрудникам, желающим сделать прививку от COVID-19. В результате этого «огромный пласт трудоспособного населения остаётся незащищённым от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма».

«Без сомнения, законодательно закреплённые дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что, в свою очередь, будет способствовать повышению коллективного иммунитета», — подчеркнули в ИСИРГИ.

Соответствующее обращение направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Напомним, в июле премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать способы достижения иммунитета на уровне не менее 80%. Как указывала вице-премьер Татьяна Голикова, задача должна быть решена к 1 ноября 2021 года.

Согласно последним данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, первый компонент вакцин от COVID-19 в стране получили 46,5 млн россиян, а полностью процесс вакцинации прошли уже 39,8 млн человек.

Как отмечал 11 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко, вакцины доступны во всех регионах РФ, поставки препаратов осуществляются бесперебойно. Глава Минздрава также призвал экспертное сообщество рекомендовать гражданам участвовать в прививочной кампании.

В России в настоящее время одобрены к применению пять вакцин от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

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За прошедшие сутки в России было зафиксировано 17 837 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее их число зафиксировано в Москве (1609), Санкт-Петербурге (839) и Московской области (796). За это время выздоровели 15 907 человек, скончался 781 пациент.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 7 176 085. Всего в России выздоровели 6 418 033 пациента, 194 249 человек умерли от осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 184,3 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, под наблюдением медиков остаются более 1,128 млн человек.

«Поставки вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в Сирию»

Россия предоставила Сирии отечественные вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», сообщил Владимир Путин на встрече с президентом САР Башаром Асадом. Встреча глав государств состоялась 13 сентября в Кремле.

«Мы работаем совместно над решением главной проблемы, с которой сегодня столкнулось всё человечество, имею в виду борьбу с коронавирусной инфекцией. Первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли в Сирию», — сказал Путин.

В свою очередь, сирийский лидер выразил благодарность России и российскому народу за гуманитарную помощь.

«Будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и всё необходимое, что было предоставлено Россией Сирии, — благодарю вас за это», — заявил Асад.

22 февраля власти Сирии одобрили к применению российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В посольстве САР в Москве отмечали, что республика «выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции и разрешила её применение на своей территории».

24 июля Минобороны России сообщало о передаче сирийской стороне 250 тыс. доз российской векторной вакцины «Спутник Лайт» и 1 млн тестов для лабораторной диагностики COVID-19. Доставка крупной партии препарата и тестов была осуществлена самолётом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

«Решение направить в Сирию в качестве первоочередной гуманитарной помощи 1 млн тестов для диагностики коронавируса и 250 тыс. доз российской вакцины «Спутник Лайт» было принято президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу», — заявлял начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Добавим, что Башар Асад и его супруга Асма переболели коронавирусной инфекцией в марте.