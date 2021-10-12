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Заметки на полях в двух видео. Что делали депутаты, пока Путин читал доклад

12 октября 2021, 17:00  •  97 • Политика
Президент России Владимир Путин обратился к депутатам Госдумы нового созыва. Традиционные заметки на полях сделали авторы "Вы слушали Маяк" - показываем, чем занимались депутаты, в двух видео.
Президент России Владимир Путин обратился к депутатам Госдумы нового созыва, в том числе указав на главного врага нашей страны. Речь не о каком-то конкретном человеке или даже государстве. Главным врагом России Владимир Путин назвал низкие доходы граждан и призвал проработать план поддержки семей с детьми, от момента беременности до дней, когда ребёнок превращается во взрослого человека.
Главные тезисы выступления Путина изложены. Но что происходило в зале? Авторы канала "Вы слушали Маяк" предложили традиционные заметки на полях. Например, обратили внимание, что президенту понравилось, что "Справедливая Россия" теперь и "за правду" - так было обыграно новое название партии в выступлении.
Кроме того, авторы канала указали на поведение новичков в зале. Кстати, состав Госдумы обновился как минимум вполовину. Так что новеньких было достаточно. И многие выдали себя желанием сфотографировать президента России или даже сделать селфи в ходе выступления.
Кстати, ранее мы рассказывали о победе Царьграда в этом новом созыве Госдумы - почитайте, это интересно.

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