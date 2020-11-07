Заметки на 7 ноября 2020 года

Радение о будущем

Незаметно подошла и так же незаметно уйдёт 103-я годовщина вооружённого восстания в Петрограде 25 октября / 7 ноября 1917 года – события, которое в памяти наших отцов было Великим Октябрём. События, которому суждено было перевернуть жизнь народов развалившейся Российской империи, стать всемирно-историческим, открыть эпоху Великой Октябрьской социалистической революции. Сейчас в учебниках обо всём этом написано другими словами, но как долго проживут учебники, которые закрепляли итоги горбачёвской «перестройки» исторической памяти народа? Народа одной Большой страны…

Историческая память – единая, целостная ткань. Это долг памяти о наших отцах. Её сохранение – обязательное условие сохранения Отечества. Из исторической памяти нельзя что-то вычеркнуть, полагая, что она не отомстит. Нельзя рвать память народа на куски. Сложно праздновать Великую Победу 1945 года, отделяя её от связи с Октябрём 1917-го. И сложно обличать фальсификаторов истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, умалчивая о роли Сталина (или Ленина) в истории России/СССР…

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Великий князь Александр Михайлович, дядя последнего Всероссийского императора Николая II, оставил в своих очень интересных воспоминаниях, изданных в Париже в 1932 году, примечательную запись: «На страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи…» Великого князя не заподозришь в стремлении возвысить Ленина. Когда так отзывается о тебе твой противник (к тому же человек острого ума), в объективности отзыва сомнений не возникает.

Итак: интернационалист на страже русских национальных интересов… Запомним эту формулу. Это – урок русской истории, который ещё может понадобиться. Так детям в школе бывает вдруг нужен урок, не до конца выученный ими раньше.

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А кто же с таким упорством старался о разделе Российской империи, что Ленину приходилось противостоять упорствующим, «не щадя сил»? Беру ещё одну книгу. «Агония Российской империи. Воспоминания офицера британской разведки» Роберта Брюса Локкарта, работавшего в январе – сентябре 1918 года главой специальной британской миссии при cоветском правительстве, не раз встречавшегося с Лениным (книга, замечу, содержит одну из интереснейших характеристик личности советского вождя). Читаю: «Единственной целью каждого русского буржуа (а 99% так называемых лояльных русских принадлежали к буржуазии) была интервенция британской армии (а если не британской, так германской) для восстановления порядка в России, подавления большевизма и возвращения буржуазии её собственности». Что здесь добавить? Ведь «лояльными русскими» в определении англичанина Локкарта были российские граждане, лояльные Британской короне. Встречались такие…

«Единственная цель каждого русского буржуа», осуществись она в Гражданской войне, предопределила бы расчленение государства не в 1991 году, а гораздо раньше. В 1917-1922 годах Ленин и большевики спасли Историческую Россию от расчленения. Эту нехитрую истину надо бы усвоить; может быть, её когда-нибудь запишут в учебники.

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У профессора В. Катасонова и доцента Н. Платошкина нет, наверное, возможности доспорить их спор о том, какой общественно-экономический строй существует сейчас в Китае – государственный капитализм или социализм. Однако ответ в этом споре, отнюдь не бесполезном, стал бы и ответом на вопрос об основаниях эпопеи, в результате которой слаборазвитая КНР 1970-х годов превратилась во вторую сверхдержаву мира, заместив советскую сверхдержаву и сохранив биполярное мироустройство, наиболее устойчивое из всех миросистем.

Культура – тоже политика. Иногда она может становиться политикой первого плана. Говорят, в школьную программу по литературе в Китае входит обязательное изучение романа Николая Островского «Как закалялась сталь». В нашей стране (до 1991 года) этот роман издавался многократно на 75 языках народов СССР общим тиражом свыше 53 миллионов экземпляров. По-моему, цифры значат. Сейчас в РФ эту книгу не знают, из школьной программы она изъята. А в Китае Николая Островского знают. Знают и изучают. Я спрашиваю: кто возьмёт на себя смелось утверждать, что между изучением китайскими детьми советского романа «Как закалялась сталь» и стремительным возвышением Китая нет никакой связи? Что между знакомством с образом Павла Корчагина (как обязательным элементом воспитания) и успехом начатых в 1978 году реформ Дэн Сяопина ничего общего? Связь есть, она – элемент того, что я называю стратегической культурой. И удивляться остаётся лишь тому, с каким постоянством отечественный опыт учит «чужих», но не учит «своих».

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Беру большую ленинскую статью «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Ленин начал её писать 10/23 сентября 1917 года, когда блуждать по экономической пустыне, в какую превращало Россию правительство Керенского, оставалось (до вооружённого восстания в Петрограде) 40 дней. «России грозит неминуемая катастрофа… и ничего не делается… А между тем… способы борьбы с катастрофой и голодом имеются… и… меры эти не принимаются… исключительно потому, что осуществление их затронет неслыханные прибыли горстки помещиков и капиталистов». Ленин перечисляет эти меры, подчёркивая, что они общеизвестны: «...контроль, надзор, учет, регулирование со стороны государства, установление правильного распределения рабочих сил в производстве и распределении продуктов, сбережение народных сил, устранение всякой лишней траты сил, экономия их»…

«Социализм, – говорит Ленин, – есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией. Тут середины нет». Вот и ответ на ленинский вопрос «Можно ли идти вперёд, боясь идти к социализму?», и разрешение спора Н. Платошкина с В. Катасоновым.

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Американский историк и литературный критик Хейден Уайт верно заметил: исторические тексты, как и любые тексты об обществе и человеке, создаются для того, чтобы влиять на будущее (из книги «Метаистория»). Более образно выразил ту же мысль историк Михаил Гефтер (1918-1995): «Мы идём в будущее спиной вперёд, всматриваясь в прошлое».