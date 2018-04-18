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«Заметают следы»: посольство России обвинило Лондон в уничтожении вещдоков по делу Скрипалей

18 апреля 2018, 10:24  •  131 • В мире
Британские власти, проводящие работы по «дезинфекции» общественных мест в Солсбери, могут таким образом уничтожать вещественные доказательства по делу Скрипалей. Такое мнение выразили в посольстве России в Лондоне. В дипмиссии отметили, что список «заражённых» мест по неизвестной причине значительно расширился. К тому же было высказано удивление в связи с тем, что нет сообщений о новых пострадавших, хотя ранее официальные лица страны утверждали, что вещество А-234 крайне токсично и «не исчезает со временем».
 
AFP
 

Российское посольство в Лондоне оценило мероприятия британских властей по «очистке» Солсбери после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, было отмечено, что список потенциально заражённых общественных мест расширился. Кроме ранее фигурировавших в расследовании ресторана Zizzi, паба Mill, скамейки, где были обнаружены россияне, и их дома, также добавились станции скорой помощи и дом полицейского Ника Бейли.

Помимо этого, несмотря на заявления официальных лиц страны о чрезвычайной токсичности вещества А-234, которое «не испаряется» и «не исчезает со временем», сообщения о новых пострадавших не поступают. Согласно логике британцев, отметили в посольстве, повторно отравиться должен был сержант Бейли. Ведь он после выписки из больницы вернулся к себе домой.

«Если эти утверждения верны, то совершенно непонятно, как Н. Бейли, который после выписки из больницы вернулся в свой собственный дом, не подвергся повторному воздействию отравляющего вещества. Более того, всё это время британские власти продолжали заверять жителей Солсбери, что «риск заражения минимален», — подчеркнули в посольстве.

В связи с этим там выразили предположение, что так называемая дезинфекция, которая включает в себя уничтожение заражённых объектов, является лишь способом ликвидации важных вещественных доказательств.

«Эти нестыковки, которые видны невооружённым глазом, подталкивают нас к мысли о том, что так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя «сжигание потенциально заражённых предметов», на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать», — заявили в дипмиссии.

В качестве примера дипломаты привели судьбу домашних животных Скрипалей. «Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России», — подытожили в посольстве.

Форма А-234

В российском диппредставительстве также обратили внимание на новую версию отравления в Солсбери. По мнению дипломатов, предположения, которые тиражирует пресса, вводят в заблуждение и российскую, и британскую общественность. При этом компетентные органы Соединённого Королевства не выступили с опровержениями или подтверждениями той или иной информации.

«Британские власти по-прежнему не считают необходимым официально информировать российскую сторону о ходе расследования. Как мы неоднократно заявляли, такой нетранспарентный и неконструктивный подход не способствует установлению истины… И что примечательно, никакого опровержения или подтверждения со стороны британских государственных структур так и не последовало», — подчеркнули в посольстве.

Не на той волне: на британском ТВ сочли неуместными сомнения бывшего адмирала в подлинности сирийской химатаки

Напомним, что накануне Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании сообщил, что яд, применённый в Солсбери, был жидкостью. При этом он не выделяет значительных испарений или газа и «может переноситься только путём прямого контакта с поражённым им человеком или путём перемещения заражённого предмета».

Свои соображения

Примечательно, что британское ведомство не уточняет, что послужило основанием для сделанных им выводов об агрегатном состоянии токсина и его свойствах. Ведь на данный момент официально о них не сообщалось. В частности, Организация по запрещению химического оружия, которая проводила исследования вещества, заявила, что информация и наименовании и составе нервно-паралитического агента засекречена.

Это, однако, не помешало министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону тут же заявить, что в ОЗХО подтвердили применение «боевого нервно-паралитического вещества «Новичок» (A-234. — RT)». При этом в ведомстве, которое он возглавляет, отказались подтвердить, что слово «Новичок» упоминается в отчёте.

  • © Labor Spiez

Об этом же говорил и глава МИД России Сергей Лавров 13 апреля. По его словам, «никаких литературных названий» в докладе ОЗХО не приводится. Вместе с тем он отметил, что РФ располагает данными исследований швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа, также изучавшего образцы токсина из Солсбери.

«По итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя», — привёл Лавров заключение.

Он отметил, что в СССР и России разработки подобного вещества не велись. А вот США, Великобритания и другие страны НАТО располагали информацией о его рецептуре.

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