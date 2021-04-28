Заметавшегося Зеленского отрезвили в Кремле: "Путин будет рад видеть в Москве"

Заметавшегося после своих же обещаний встретиться с президентом России Владимиром Путиным украинского лидера Владимира Зеленского буквально отрезвили в Кремле. "Путин будет рад видеть в Москве", - напомнил перебирающему возможные места встречи Зеленскому официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя предложение Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане, Песков отметил, что об идее украинского президента не знают официально ни в Ватикане, ни в Москве.

Песков подчеркнул, что в Кремле исходят из того, что Россия не является стороной конфликта и говорить о мире в Донбассе с ней не нужно, кроме как в рамках переговоров Минской четвёрки.

"В случае готовности говорить по двусторонним вопросам - Путин будет рад видеть президента Зеленского в Москве ", - напомнил Песков.

Он еще раз напомнил Зеленскому о том, что Владимир Путин всегда готов идти на диалог в вопросах, касающихся двусторонних отношений.

Ранее политический обозреватель телеканала Царьград Александр Гришин доступно объяснил странные метания Зеленского в вопросе места вероятной встречи с Путиным.

"Зеленский сейчас, словно крыса, которая сама себя загнала в угол, а теперь недоумевает, не находя выхода. Очевидно, что он получил разрешение на встречу от Вашингтона и не только от него (не случайно тема всплыла после разговора с Байденом и поездки Зеленского в Париж, где, по всей видимости и Макрон, и Меркель уже устали от эскапад Киева и захотели умыть руки). И, с большой долей уверенности, он пообещал своим куратором, что "утрясёт вопрос" с Путиным при личной встрече. Вот только вопрос не утрясывается, альтернативы Минским соглашениям нет (о чём Зеленскому прямым текстом толсто намекнули уже и из Вашингтона), а выполнять их он и не может, и не хочет", - считает эксперт.

При этом Гришин отметил, что уже скоро с Зеленского начнут спрашивать на предмет того, что "раз сказал "а", то где последующее "б".

"В такой ситуации у него только один выход - сделать всё, чтобы встреча, которую он сам же и заявил, не состоялась. А потому он и мечется в последние дни, раздавая противоречащие друг другу поручения и стараясь в первую очередь выскользнуть между Сциллой западных кураторов и Харибдой местных неонацистов-радикалов, не попортив себе шкурки", - подытожил эксперт.