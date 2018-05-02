Заместитель постпреда РФ: отмена права вето лишит архитектуру ООН устойчивости

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ООН, 2 мая. /ТАСС/. Право вето, которым в Совете Безопасности ООН наделены Россия, Великобритания, Китай, США и Франция, является краеугольным камнем архитектуры организации, без которого она лишится устойчивости. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на очередном заседании Генеральной Ассамблеи по вопросу о реформе Совбеза.

Дипломат отметил, что "безответственные пробросы по вето" вызвали "неоднозначную реакцию" у государств - членов ООН. "Они не только не вписываются в реформенные дискуссии, но и не учитывают, что этот институт служит важнейшим компонентом ооновской системы сдержек и противовесов, стержневым элементом механизма принятия коллективных решений, стимулирующим членов Совета к поиску компромиссов. Обладание правом вето для всех постоянных членов Совета - не только привилегия, сколько, прежде всего, огромная ответственность. Вето - краеугольный камень архитектуры ООН, без которой она лишилась бы устойчивости", - сказал Сафронков.

По его словам, согласие всех постоянных членов "не только позволяет достигать договоренности, воплощенные в решениях Совета, но и обеспечивает весомые шансы на их реализацию". "Иными словами, покушаться на вето недальновидно с политической точки зрения. Его отмена может привести к нарушению столь необходимого баланса интересов", - подчеркнул зампостпреда РФ, добавив, что вето - это одна из основ существующего миропорядка.

По вопросу расширения СБ ООН Сафронков повторил позицию РФ, согласно которой дополнительные места должны получить развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. "Такой подход, наряду с правом вето нынешних постоянных членов СБ, будет залогом того, что решения Совета продолжат носить сбалансированный характер", - пояснил дипломат.

Межправительственные переговоры о реформе Совбеза ведутся с 1992 года, но странам пока не удалось прийти к единому мнению по ключевым вопросам, в том числе по оптимальному составу СБ ООН, числу его постоянных и временных членов, а также порядку применения права вето.