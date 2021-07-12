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Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, «прессующий» Виктора Медведчука, имеет «тайную связь» с «Украинской правдой»

12 июля 2021, 15:50  •  176 • Украина
Не секрет, что кампанию по запугиванию Медведчука вёл лично Мамедов. В офисе президента Мамедову поставили задачу – вынудить Медведчука бежать за границу. Однако Медведчук не сбежал и стойко бьётся в судах, а вот Мамедов, похоже, не оправдал доверия. Есть основания полагать, что теперь от него попытаются избавиться, сливая весьма занятный и многое объясняющий компромат. Сегодня, например, киевские издания сообщили, что гражданская жена Мамедова – главред «Украинской правды» Севгиль Мусаева.
И это многое объясняет – то, например, отчего «Украинская правда» начала «мочить» генпрокурора Ирину Венедиктову, лишившую Мамедова доступа к материалам с грифом секретности и фактически вырвавшую у заместителя рычаги управления ведомством. Мамедову, к слову, не оставили ни одного направления в работе ведомства, где бы он выступал куратором, что также на многое намекает. В ответ на кампанию, развязанную Мусаевой, Венедиктова (с помощью лояльных изданий), что называется, не осталась в долгу. Оказалось, к примеру, что Мусаева и Мамедов проживают в одной квартире – на 16-м этаже киевской многоэтажки на проспекте Леси Украинки. Поговаривают, что Мусаева и Мамедов вот-вот должны сочетаться браком.
Альянс Мусаевой и Мамедова – отнюдь не единственный на Украине «союз меча и орала». Скорее, это типичная украинская практика.
Навскидку вспоминается прозападный главред «Зеркала недели» Юлия Мостовая, состоящая в браке с бывшим министром обороны русофобом Анатолием Гриценко, или Лариса Ившина, главред влиятельного «Дня», чьим супругом является украинский премьер и глава СБУ, а также особа, приближённая к Леониду Кучме, генерал армии Евгений Марчук. Подобные «информационно-силовые» связки, приближённые к руководству страны, как правило, весьма и весьма могущественны. Но Мусаева! Сколько раз «Украинская правда» нарочито подчёркивала свою «независимость» и удалённость от силовиков! То, как синхронно лупили по Медведчуку генпрокуратура и «Украинская правда», пожалуй, наводит на мысли об инициировании расследования на эту тему.

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