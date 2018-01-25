Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Послание Томашу Мацейчуку от Деяна Берича (Деки)
Китай опередил США и строит новую Великую Стену (РАКЕТА.News)
Трамп публично признал, что США не великая держава
ПАСЕ требует миллионы евро от России (Руслан Осташко)
Главная / В мире

Замерзающие США дождались прибытия "санкционного" российского газа

25 января 2018, 00:09  •  249 • В мире
Первый танкер с российским сжиженным природным газом прибыл в США.
Танкер Gaselys, перевозивший из Европы в замерзающие США добытый в России сжиженный природный газ, бросил якорь в порту американского города Бостон. Такая информация появилась на сайте MarineTraffic, который отслеживает передвижение судов по всему миру.
Напомним, что из-за небывалых холодов США были вынуждены отправить танкер в Европу для закупки голубого топлива. Пикантности этой ситуации придает не только тот факт, что США пытались навязать Европе покупку их газа вместо российского, но и то, что в итоге был куплен газ, добытый российской компанией "Ямал СПГ", которая находится под американскими санкциями.
Когда информация о том, что США для обогрева закупили "санкционный" российский газ, всплыла на поверхность, и разразился скандал, танкер Gaselys, находившийся в двух днях пути до места назначения, прямо посреди Атлантического океана резко сменил курс. Когда же всё немного улеглось, а американские СМИ нашли оправдания закупкам российского газа, танкер успешно причалил к берегам США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

249
Источник
Похожие новости
24 января 2018, 11:09
На вокзале в Бельгии полиция расстреляла вооруженного пассажира
25 января 2018, 00:09
Украина не станет ограничиваться Крымом и Донбассом
25 января 2018, 00:09
В Германии обнаружили ранее неизвестный участок Берлинской стены - видео

24 января 2018, 07:54
Трамп о предстоящем допросе у спецпрокурора: Меня это совсем не волнует
24 января 2018, 07:54
Стрельба в школе в США: Два человека погибли, 19 ранены
24 января 2018, 07:54
G30: Сила, управляющая всем финансовым миром
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 января 2018, 18:39
«Я ужасный человек»: в Москве студент убил свою возлюбленную и покончил с собой
21 января 2018, 17:54
Максимум неделя: На Украине прикинули длительность возможной войны с Россией
22 января 2018, 10:09
Бунт ВСУ
22 января 2018, 10:09
«Идлибский гадюшник» и Африн как жестокий урок для Москвы и Дамаска. Секреты обороны YPG и подлый план Эрдогана
20 января 2018, 06:09
Госдума рассмотрит законопроект о денонсации присоединения России к ВТО
18 января 2018, 11:54
Украинцы вже не те?..
22 января 2018, 00:24
Украина перебрасывает войска из Донбасса в Закарпатье
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.