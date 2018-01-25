Замерзающие США дождались прибытия "санкционного" российского газа

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Первый танкер с российским сжиженным природным газом прибыл в США.

Танкер Gaselys, перевозивший из Европы в замерзающие США добытый в России сжиженный природный газ, бросил якорь в порту американского города Бостон. Такая информация появилась на сайте MarineTraffic, который отслеживает передвижение судов по всему миру.

Напомним, что из-за небывалых холодов США были вынуждены отправить танкер в Европу для закупки голубого топлива. Пикантности этой ситуации придает не только тот факт, что США пытались навязать Европе покупку их газа вместо российского, но и то, что в итоге был куплен газ, добытый российской компанией "Ямал СПГ", которая находится под американскими санкциями.

Когда информация о том, что США для обогрева закупили "санкционный" российский газ, всплыла на поверхность, и разразился скандал, танкер Gaselys, находившийся в двух днях пути до места назначения, прямо посреди Атлантического океана резко сменил курс. Когда же всё немного улеглось, а американские СМИ нашли оправдания закупкам российского газа, танкер успешно причалил к берегам США.