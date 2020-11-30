Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших провокацию

Украинские журналисты пытались высмеять замерзающих после глобальной аварии во Владивостоке людей, но в результате сами сели в лужу. Как пишет "ПолитРоссия", приводя выжимки из публикаций и реакцию на них, попытки обернулись "большим конфузом".

Ледяной шторм на Дальнем Востоке оставил людей без привычных благ цивилизации на несколько дней. Фотографии замерзших автомобилей, будто из фильма о конце света, публиковали мировые средства массовой информации. Чего уж говорить о пользователях в социальных сетях. Украинские тролли решили, что произошедшее с людьми на Дальнем Востоке - это смешно.

"Владивосток сейчас... А они все надеялись, что замерзнет Украина", - фотография с подобной подписью тиражировалась украинскими журналистами. Однако затем выяснилось, что кадр был сделан в 2002 году и публиковался во Владивостокской газете для освещения совершенно иных проблем, не связанных со штормом. И это не единственный промах. Так, вместо российских фотографий для украинских сюжетов использовали кадры, снятые в Швейцарии в 2005 году, когда страну также накрыл ледяной шторм.