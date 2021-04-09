Замеры соцподдержки: власти подвели итоги реализации двух посланий президента

В России сохраняется проблема с вводом важных социальных учреждений. В частности, речь идет о детских садах и больницах . Так, по состоянию на 10 января около 20% объектов первичного звена здравоохранения не было создано в срок. Кроме того, не все школы до сих пор подключены к высокоскоростному интернету. Об этом стало известно 8 апреля по итогам совещания по вопросам реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов . Владимир Путин провел его в преддверии очередного обращения к Федеральному собранию, оно намечено на 21 апреля. По мнению экспертов, основные задачи властей пока остаются прежними — повышение благосостояния граждан, строительство необходимой инфраструктуры, упрощение доступа к образованию и медицине. Все эти темы поднимались во время совещания.

Население и медицина

Перед тем как ставить новые амбициозные задачи, Владимир Путин решил подвести итоги проделанной работы и обозначить проблемы, которые власти до сих пор не смогли решить .

— Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, где еще сохраняются так называемые пробуксовки, трудности, — заявил во время вступительного слова Владимир Путин.

В центре внимания оказался прежде всего социальный блок . По словам зампреда главы правительства Татьяны Голиковой, благодаря материнскому капиталу и другим мерам поддержки удалось существенно замедлить темпы снижения рождаемости — с 8% в 2019 году до 3% в 2020-м. По данным Росстата, в марте 2021-го родилось на 15,2% детей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост отмечается в 75 регионах, в 38 субъектах этот показатель и вовсе превысил среднероссийский.

Устойчивое увеличение численности населения РФ остается одной из основных национальных целей. Тем не менее на фоне распространения COVID-19 показатель по итогам 2020-го сократился более чем на 500 тыс. человек. Это рекордное падение за прошедшие 15 лет. Из-за пандемии прошлый год был особым с точки зрения экономики и демографии, поэтому его вряд ли стоит оценивать как сигнал или тенденцию , пояснил «Известиям» директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его словам, в ближайшей перспективе ожидается сохранение фоновой тенденции естественного сокращения населения России, которое частично будет компенсироваться чистым миграционным притоком.

— Для сухих цифр ВВП важна не полная численность населения страны, а в первую очередь, численность населения в трудовых возрастах и, более узко, тех, кто участвует в трудовой деятельности . И здесь мы видим локальный позитивный момент: численность рабочей силы может временно расти и на фоне продолжающегося падения численности населения в возрастах 16–72. Ее прирост может быть связан с отдаленным эхом беби-бума 1980-х, а также эффектом пенсионной реформы, переходный период которой закончится в 2028 году. Влияние этих двух эффектов на реальный ВВП — порядка 0,5 п.п. в год в среднем в 2024–2030 годах, — добавил эксперт.

Между тем в России довольно много актуальных и масштабных проблем, которые непосредственно влияют на уровень жизни, что, в свою очередь, сказывается и на рождаемости, и на оттоке граждан из страны , отметил в беседе с «Известиями» управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. При этом отток людей, зачастую образованных и высококвалифицированных, приводит к снижению трудовых ресурсов в целом, платежеспособного спроса, а значит, и общих экономических показателей, добавил он.

— Из основных проблем можно выделить низкие доходы в сочетании с постоянным ростом цен, невысокий уровень общего благоустройства населенных пунктов (дороги, зоны отдыха и т.д.). Это также и проблемы для предпринимателей — высокое административное давление и нестабильное правовое регулирование. К этому можно добавить и растущее недовольство уровнем образования и медицины . Конечно, больше всего от этого страдают отдаленные, периферийные регионы, где уровень жизни и доходы населения особенно низкие, — пояснил Алексей Матюхов.

Владимир Путин во время совещания как раз обратил внимание на проблемы, связанные с вводом медицинских объектов. По итогам 2020 года все населенные пункты с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек планировалось обеспечить доступом к первичной медико-санитарной помощи . Предполагалось, что это сделают за счет создания новых и замены аварийных фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий, а также внедрения мобильных медицинских комплексов.

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Однако программа не завершена в 23 регионах. По состоянию на 10 января около 20% объектов первичного звена здравоохранения не было создано в срок . Не завершена и реализация мер по обеспечению служебным жильем медработников на селе и в небольших городах.

Владимир Путин также поручил проконтролировать обеспечение финансированием работы фонда «Круг добра» , созданного для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. В этом году ему планируют выделить 60 млрд рублей за счет повышения налоговой нагрузки на некоторые группы населения. Сейчас уже собраны заявки на 983 детей. Кроме того, Владимир Путин призвал довести до логического завершения создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

В поисках места

Также глава государства призвал правительство взять под контроль темпы создания новых детсадов. Несмотря на то что власти планировали организовать 190 тыс. мест, фактически появилось только 155,4 тыс . По данным Минпросвещения, к настоящему времени очередь в детсады ликвидирована всего в 28 регионах. При этом президент обратил внимание на саму процедуру возведения дошкольных учреждений. Так, минимальная стоимость создания одного места в яслях составляет 835,4 тыс. рублей. Такой ценник, по словам Владимира Путина, зафиксирован в Волгоградской области. При этом в Удмуртии на каждое место тратят 1,577 млн рублей, заметил он.

— Послушайте, где Волгоград и где Удмуртия — эти субъекты Федерации недалеко друг от друга находятся, совсем рядом, можно сказать. Поэтому странно, что такая разница, — подчеркнул президент.

Фото: агентство городских новостей «Москва»

По его мнению, такой дисбаланс вызван тем, что в большинстве регионов в тендеры фактически включается по одному участнику. Комментируя эту проблему, сенатор Сергей Леонов рассказал «Известиям», что нередко возникают случаи, когда строительство детских садов затягивается из-за безответственных подрядчиков.

— Также есть проблема с доступностью. Иногда застройщики предпочитают использовать земли не под соцучреждения, а под строительство обычной недвижимости. Не все компании уделяют этому вопросу достаточно внимания, — заявил он «Известиям».

Кроме того, в малых населенных пунктах действует много детсадов, построенных еще в советское время. Они нуждаются в капитальном ремонте.

— Люди пытаются ремонтировать их своими силами, но это малоэффективно, — посетовал парламентарий.

На совещании также обсуждалась ситуация в сфере школьного образования. Владимир Путин, в частности, отметил, что к высокоскоростному интернету необходимо подключить свыше 10 тыс. учреждений . Он поручил правительству разобраться с тем, почему 22% школ платят за подключение к сети интернет в два раза больше средней цены по России, а 6% школ — и вовсе в три раза больше .

Между тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил, что общий объем бюджетных мест в отечественных вузах в 2021 году вырос на 10%. По его словам, это дополнительно даст возможность получить образование 33 тыс. россиян.

— В идеале, конечно, все места должны быть бюджетными. Особенно это касается самых важных для общества специальностей — например, медицинских или инженерных. Часть студентов, платящих за образование, учится без усилий, потому что риск отчисления ниже. Сейчас некоторые вузы все-таки заинтересованы в сохранении платных мест, потому что могут получить прибыль, — заявил «Известиям» член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На совещании выступил и вице-премьер Марат Хуснуллин, который сообщил о росте цен на жилье в России на 12%. На стоимость повлияла не только льготная ипотека, но и пандемия коронавируса, которая тормозила стройки . По словам Владимира Путина, существенным изменением цен на жилье должна заняться Федеральная антимонопольная служба. Он напомнил, что в Северной Осетии рост составил 30%, в Орловской области — 19,7%, в Адыгее — 19,3%, в Амурской области — 18,6%, в Рязанской области — 17,6%.

Между тем вице-премьер Андрей Белоусов доложил о планах к 2024 году сократить сроки возведения промышленных объектов на 20%. На этом фоне издержки инвесторов могут уменьшится на 10%. Он напомнил, что сейчас в России сроки строительства от проекта до пуска составляют 52 месяца. Хотя в Евросоюзе аналогичный завод строится за 36 месяцев.