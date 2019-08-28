«Заменить нечем»: как украинский ВПК будет обходиться без деталей из России

Государственный концерн «Укроборонпром» так и не сумел найти замену для 40% деталей и комплектующих военной техники из России, заявила депутат партии «Слуга народа» Анна Коваленко. В свою очередь, замсекретаря СНБО Сергей Кривонос отметил, что для налаживания работы оборонного концерна на нём планируют провести аудит, а также с помощью полиграфа вычислить «ставленников России», мешавших их работе. Эксперты считают, что полностью заместить российские комплектующие Киеву не удастся. Более того, из-за действий новых властей в оборонной сфере Украина может вообще остаться без военной техники собственного производства, добавляют аналитики.

Избранный депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственному концерну «Укроборонпром» удалось всего на 60% заместить импорт российских комплектующих и деталей для военной техники.

«В системе ОПК есть много коррупционных рисков. Мы должны их уменьшить и восстановить доверие к предприятиям. Например, возможны злоупотребления при закупке комплектующих из РФ. Сегодня «Укроборонпром» решил вопрос импортозамещения для 60% деталей, для остальных 40% до сих пор не нашли замену», — цитирует депутата издание «Левый берег».

По словам парламентария, для искоренения подобных проблем Киеву необходимо скоординировать работу спецслужб и выделить средства на финансирование соответствующих программ в профильных институтах. Коваленко добавила, что на вооружении ВСУ по-прежнему остаётся большое количество военной техники, производимой в России.

«Заменить её на западные образцы пока не позволяет госбюджет — это дорого. Мы любым способом должны поддерживать боеготовность такого вооружения», — пояснила депутат.

По словам Коваленко, самым выгодным путём является импортозамещение, которое целесообразно в том случае, когда каких-то образцов вооружения достаточно много. Однако если образцов техники единицы, выгоднее прибегнуть к импорту из России, уверена депутат. Она отметила, что это прежде всего касается военной авиационной техники, серийно производимой в России.

«Для второго случая нам и нужны спецслужбы, ведь мы должны получить такие детали за любую цену. Этот процесс, чтобы не было злоупотреблений, должно контролировать государство. Если закупками будут заниматься спецслужбы, то процесс будет подотчётен», — считает парламентарий.

Серый импорт

Однако источник RT в «Укроборонпроме» выразил мнение, что Владимир Зеленский не готов к компромиссам и в контексте упомянутой ситуации пока не понимает, что оборонные комплексы России и Украины исторически развивались вместе.

«Часть деталей, необходимых для украинской техники, до сих пор выпускаются на российских предприятиях и альтернативы им практически нет», — пояснил собеседник RT.

«Поэтому некоторые комплектующие действительно могли закупаться нелегально. Без них украинская техника не сможет работать. Где найти альтернативу — это проблема нового главы «Укроборонпрома». Но судя по настроениям в окружении Зеленского, будет принято решение полностью отказаться от российских комплектующих. Заменить их нечем, поэтому будут просто закупать готовую технику на Западе. Для этого не нужно быть гениальным руководителем. Я думаю, что американские производители оружия очень довольны», — добавил источник.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с RT предположил, что новые украинские власти могут создать теневые схемы, которые будут направлены на закупку необходимых российских запчастей, но через посредников, например, Белоруссию или Молдавию.

На Киевском бронетанковом заводе

globallookpress.com

© Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com

«Это хорошая коррупционная схема, которая позволит заработать деньги. Существует вероятность того, что определённые запчасти будут искать, но уже в Восточной Европе, в частности в Польше, Болгарии, Румынии или Венгрии, где остались запасы запчастей и военная техника советского периода и где может быть расположено производство подобного рода техники. Не секрет, что в Болгарии, например, массово штампуют вооружение советского образца, которое закупается американцами и саудовцами для исламских групп в Сирии», — заявил эксперт.

Безпалько добавил, что даже те украинские предприятия, которые обладают сколько-нибудь значимой автономностью, сейчас не в состоянии массово производить военную продукцию из-за того, что она не закупается Украиной в достаточном количестве.

Собеседник RT не исключил, что на этом фоне Владимир Зеленский может отказаться от поддержки украинского оборонпрома и сделать выбор в пользу закупки вооружений за рубежом.

«Например, (закупать. — RT) танки Leopard у Германии или устаревшие танки у США или Швеции. Украина не производит свою авиатехнику, но она может отказаться от ремонта своей авиатехники и закупать в кредит французские истребители Rafale. Страна со слабой экономикой не может позволить себе ни сильный ВПК, ни, соответственно, большую автономность в этом вопросе», — подчеркнул он.

Комментируя заявление Анны Коваленко, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в разговоре с RT отметил, что из 60% замещённых деталей только некоторые производятся на Украине, а остальные закупаются за рубежом.

«Сегодня Украина самостоятельно производит и продаёт те вещи, которые в зонах военных конфликтов пользуются повышенным спросом, — стрелковое оружие, например, пулемёт «Утёс». Безусловно, она не в состоянии построить артиллерийскую систему или флот, но что-то склепать из старого может», — пояснил эксперт.

Аудит и проверка на полиграфе

Кроме привлечения спецслужб к работе «Укроборонпрома», власти Украины предлагают и другие методы контроля за концерном, который в период президентства Петра Порошенко оказался в центре нескольких коррупционных скандалов. Так, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что существующие проблемы в компании выявит аудит, а также проведение проверки сотрудников на полиграфе.

«Главная моя задача — реально осуществить проведение аудита. Потому что предыдущее правительство сделало всё, чтобы его не провести. Аудит выявит все экономические проблемы, а полиграф — главное, чтобы смог обнаружить в руководстве предприятий «Укроборонпрома» тех людей, которые были искусственно поставлены пророссийскими силами и искусственно сбрасывали наши предприятия в бездну, из которой сейчас очень трудно выбраться», — цитирует его издание «Укринформ».

Кривонос заявил, что о коррупции в концерне было известно ещё до журналистских публикаций, однако проблема замалчивалась. Он добавил, что кадровые вопросы в отношении руководства предприятий, входящих в концерн, «уже решаются».

Отметим, что в конце апреля 2019 года Кривонос заявил, что «Укроборонпром» будет ликвидирован, а вместо него создадут новый государственный орган с расширенными полномочиями в сфере ВПК. Тогда он заявил, что такое решение было поддержано СНБО.

Однако в августе в комментарии изданию «Укринформ» он сообщил, что существует несколько вариантов реформирования украинского государственного оборонного концерна, и добавил, что вопрос пока находится в стадии обсуждения.

Источник RT в кабинете министров Украины отметил, что новый президент страны сейчас активно увольняет «людей Порошенко» с различных предприятий.

«Он думает, что достаточно поставить своих людей — и коррупцию в оборонном ведомстве удастся победить. Я бы не был настолько оптимистичен. Вокруг президента много разных центров влияния и не исключено, что один из них захочет взять под контроль оборонные заказы. Зеленский не очень опытный политик, а зарабатывать на вооружении можно очень неплохо», — рассказал эксперт.

Здание ГК «Укроборонпром» в Киеве

РИА Новости

Коррупционная история

Госконцерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году и объединил в своей структуре 134 оборонных предприятия. Однако с момента создания концерн неоднократно подвергался критике за непрозрачную систему закупок. Так, известный американский правительственный аналитический центр RAND Corporation в 2016 году опубликовал доклад, согласно которому система закупок «Укроборонпрома» может быть использована для коррупционных злоупотреблений.

Впоследствии об отказе сотрудничать с концерном объявил Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО), созданный в 2016 году при поддержке Transparency International. Тогда в НАКО отметили «отсутствие политической воли» со стороны администрации Петра Порошенко к искоренению коррупции в оборонной сфере.

По мнению представителей антикоррупционного комитета, обеспечить прозрачность оборонных заказов без контроля со стороны независимого наблюдательного совета невозможно. Такая структура при концерне была создана в начале 2018 года, однако каких-либо значимых результатов её работа не принесла.

В начале 2019 года в украинских СМИ начали тиражироваться результаты журналистского расследования, в котором утверждалось, что в «Укроборонпроме» действовала коррупционная схема, с помощью которой из оборонного бюджета Украины выводились сотни миллионов гривен. Журналисты утверждали, что к ней мог быть причастен и экс-президент Пётр Порошенко, которому до 2018 года принадлежало судостроительное предприятие «Кузница на Рыбальском».

Сейчас «Укроборонпром» находится в кризисе, а чтобы он существовал и развивался, ему требуется масса смежных связей и много вложений, пояснил в разговоре с RT Богдан Безпалько.

«Ни того, ни другого у концерна сейчас нет. Россия могла бы заказывать массу высокотехнологичной продукции на украинских предприятиях ВПК, например, двигатели для вертолётов, катеров или военных кораблей. Но поскольку российские заказы полностью исчезли и Запад ничего не заказывает, украинские предприятия начинают умирать, а качество военной продукции падать. Это говорит о кризисе и вымирании этого ВПК, который был когда-то очень мощным. «Антонов» и «Ижмаш» сейчас умирают, а «Мотор Сич» купили китайцы. Скорее всего, Украина превратится в страну, которая будет импортировать вооружение, за исключением стрелкового», — рассказал Безпалько.

В свою очередь, Ростислав Ищенко выразил мнение, что при Зеленском концерн «Укроборонпром» будет выполнять те же функции, что и при администрации Петра Порошенко.

Новак рассказал о процессе согласования трёхсторонней встречи по газу «На Украине ещё остались запасы советского оружия. Конечно, их меньше, чем было, но достаточно для того, чтобы составить состояние. «Укроборонпром», который Зеленский, как и его предшественники, может использовать для личного обогащения, предназначен для торговли оружием за рубежом, а не для вооружения украинской армии», — заключил эксперт.

При этом источник RT в Радикальной партии считает, что новый президент Украины «своим бездумным решением» может остановить работу оборонных заводов.

«Окружение Порошенко утверждало, что в оборонной сфере удалось полностью отказаться от комплектующих российского производства. Но на самом деле это не так, и многие детали закупались нелегально. Конечно, можно мечтать, что производство аналогов будет налажено на украинских предприятиях. Но это только мечты, поскольку на Украине нет ни ресурсов, ни специалистов для реализации таких планов. Поэтому в скором времени Киев вообще может остаться без военной техники. Зато можно будет гордо сказать, что Украина наконец-то не зависит от России. Только кому от этого хуже?» — отметил представитель партии.