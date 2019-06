«Заменить катапульту сложно»: с какими проблемами столкнулась американская программа создания новейших авианосцев

Атомный авианосец США John F. Kennedy (CVN-79) может не поступить на вооружение, если руководство ВМС не докажет, что корабль совместим с истребителями пятого поколения F-35. Об этом говорится в проекте закона о национальной обороне на 2020 финансовый год. По мнению российских и американских экспертов, главная причина технических проблем — новая электромагнитная катапульта, которую не раз критиковали в Белом доме из-за её высокой стоимости и низкой эффективности.

A U.S. Navy F/A-18F Super Hornet приближается к авианосцу USS Gerald R. Ford. © U.S. Navy/Erik Hildebrandt/Handout via REUTERS