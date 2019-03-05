Заменить бы наших чиновников роботами

Недавно Герман Греф заявил, что Сбербанк лишился миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта. Звучит угрожающе: некий «искусственный интеллект» отбирает у банка деньги… кажется, что ещё немного, и искусственный интеллект начнёт отбирать одежду, очки и мотоцикл, прямо как робот в фильме «Терминатор», помните? А компьютерная программа, способная самостоятельно принимать какие-то решения – это тоже в своём роде робот. Машине не обязательно иметь руки с пятью пальцами, чтобы считаться роботом. Если уж Греф о потерях таких задумывается, то что говорить про страх обычных людей перед искусственным интеллектом. Тем более, что опасения растут с каждым днём из-за того, что роботы могут вытеснить людей с работы. В США даже проводились опросы на тему роботов, которые показали, что 63% людей некомфортно себя чувствуют рядом с этими машинами.

Пока что человек больше всего переживает из-за роботов, которые вот прямо здесь и сейчас вовсю вытесняют живых людей из офисов и с производства. Глобальная конкуренция в наше время жесточайшая. А механическая рука может крутить гайки быстрее, а сваривать детали точнее, чем человек. Причем делать это без выходных, больничных, отпусков и профсоюзов. Сокращение людей на промышленном производстве – вещь крайне неприятная, однако уже стала нормой по всему миру. Взять тот же АвтоВАЗ: за 2017-2018 годы сокращено 8 тысяч сотрудников. Особо неприятны такие тенденции для моногородов, где нет никаких альтернатив трудоустройства: малый бизнес там полуживой, других крупных предприятий нет, начинать своё дело опасно из-за низкой покупательной способности населения.

Но роботизация с искусственным интеллектом шагают по планете уверенной поступью. В 2017 году в Китае был обнародован план по превращению Поднебесной в мирового лидера по искусственному интеллекту - будут выискивать талантливых людей и привлекать их к этому. Даже в школах и колледжах ввели предмет «Основы искусственного интеллекта». Президент Франции заявил, что государство готово вложить 2 миллиарда евро в разработку искусственного интеллекта. Работы ведутся и в Германии. В США продвигают искусственный интеллект через убеждение людей в его крайней потребности. Например, в медицине. По оценкам американского агентства оборонных инноваций DARPA, выявление болезней хотя бы на пару дней раньше способно сократить количество смертей в 6 раз! По мнению некоммерческой организации Centre for Public Impact (CPI), искусственный интеллект даже способен принимать политические решения с учетом пожеланий граждан.

В России тоже про искусственный интеллект не забывают. Ещё в 2017 году, когда о нацпроектах не слышали, мысли о переводе правительства на цифровые рельсы уже начали блуждать в головах чиновников. Профильный проектный офис тогда предложил Дмитрию Медведеву создать «цифровые кодексы», лишённые неоднозначности, чтобы в будущем, например, судебные решения могли выноситься искусственным интеллектом, не подверженным коррупции. А в январе этого года РАНХиГС рекомендовало правительству оказывать всяческую господдержку развитию искусственного интеллекта, чтобы перейти к его внедрению в «деятельность органов власти и бюджетного сектора, а также в сферах экономики».

Что нас ждет? И стоит ли бояться порабощения мира роботами? На промышленных предприятиях сокращения, действительно, не закончились. Россия находится на предпоследнем месте среди всех стран ОЭСР по производительности труда. Позади нас только Мексика. А вот технологически развитая Ирландия (могли в такое поверить лет 30 назад?) обгоняет нас в 3,8 раза. Одна из причин – крайне высокая доля ручного труда в нашей стране. В Южной Корее, по данным Международной федерации робототехники (IFR), на 10 тысяч работников 631 робот, в Сингапуре – 488 роботов, в Германии – 309, в Японии – 303, в Швеции – 223 робота. А в России – только 3...

Автоматизация производства – естественный процесс, его не стоит бояться. Луддиты в Англии в начале XIX тоже ломали машины, чтобы они не отбирали работу у людей. Но прошли годы, о ручном труде в тех объёмах уже и не вспоминают, а рабочих мест меньше не стало. Просто на их место пришли новые профессии. Производительные и высокооплачиваемые.

Так же никакой катастрофы не предвещает и искусственный интеллект. До создания существа со своим самосознанием человечеству далеко. Искусственный интеллект – это просто сложная программа, которой можно управлять. Вот тот же Сбербанк: Греф пожаловался на потерянные миллиарды, но потом выяснилось, что это не убытки, а просто недополученная прибыль. А сам искусственный интеллект подвергся корректировке, чтобы в будущем не допускал ошибок.

Вот бы кто-нибудь подверг корректировке депутатов Госдумы и кабмина, которые допустили потерю населением реальных располагаемых доходов на протяжении 5 с лишним лет... Вот это действительно важные потери. И они будут ещё больше, если власти не начнут шевелиться и адаптировать экономику к переменам. Предприятия, которые смогли привлечь какие-то инвестиции, вынуждены ради выживания автоматизировать производство. Тем более, что в майских указах президента говорится о повышении производительности труда. С другой стороны, сейчас не делается ровным счетом ничего для того, чтобы создавались новые альтернативные рабочие места. Так и до восстания новых русских луддитов недалеко…

Парадокс, но в нынешних реалиях современной России, скорее, искусственный интеллект примет правильные решения и законы, которые предотвратят трудовой геноцид живых людей, чем наши чиновники.