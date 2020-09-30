Замена Витольда Фокина Маркияном Лубковским – фактический отказ Украины от урегулирования на Донбассе

Фокин, что называется, не оправдал доверия. Отказался признать конфликт на Донбассе войной с Россией, указывая при этом, что война-то гражданская. Предлагал нулевой вариант амнистии, при котором от уголовного преследования освобождались бы все участники вооружённого противостояния с обеих сторон. В общем, вёл себя возмутительно, и Владимир Зеленский его отстранил. Фокин отступил от справедливой оценки временной оккупации украинских земель, - сообщила пресс-служба президентской администрации.

На самом деле, всё проще. Фокин мало того, что предлагал простые и понятные решения, он ещё и настаивал на их скорейшей реализации. А Зеленскому и Ермаку эта спешка была ни к чему – им бы напротив, потянуть время до президентских выборов в США. Глядишь, и ясность наступит сама собой – то ли начать вооружённое вторжение на Донбасс, если новая американская администрация на это закроет глаза, либо отбросить народные республики, как ящерица – свой хвост, если в Белом доме всё останется по-прежнему. Так или иначе, ни о каком мирном плане не может идти и речи, ибо этого самого мирного плана у Киева просто нет, как такового. Такой план был у Фокина – но для Киева он неприемлем, ибо в нём нет победителей и побеждённых. А о том, чтобы договариваться на равных с Донбассом, в Киеве и помыслить не могут. Стереотипы мышления мешают.

Всё вышесказанное наглядно подтверждает назначение сменщика Фокина. Киевское издание «Страна» выяснило, что им станет Маркиян Лубковский (эту информацию подтвердил депутат Александр Качура). Лубковский – пещерный украинский националист, выдвиженец Виктора Ющенко и Валентина Наливайченко, сторонник войны на Донбассе до победного конца, а также «окончательного решения русского вопроса» на Украине. Понятно, что с таким новым главой украинской делегации в трёхсторонней контактной группе минский процесс не просто замедлится, а пойдёт вспять. Что и нужно Зеленскому с Ермаком – это позволит затормозить минский процесс до выборов за океаном, не прибегая к сложным манипуляциям в духе Леонида Кучмы и уж, тем более, к простым и ясным сценариям Витольда Фокина. По сути, на минском переговорном процессе ставится крест – то ли на время, то ли вообще.