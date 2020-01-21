Замена в РКН

В Роскомнадзоре сообщили о назначении нового пресс-секретаря. Вадим Ампелонский, ранее занимавший соответствующую должность, покинул ее. Ранее имя Ампелонского фигурировало в СМИ в контексте громкого уголовного дела о «мертвых душах» в РКН и присвоении их зарплат.

Роскомнадзор объявил о кадровых изменениях. В ведомстве сменился пресс-секретарь: на смену Вадиму Ампелонскому, который занимал данную должность в течение шести лет, пришла Елена Прохорова. Она приступила к новым обязанностям с 20 января 2020 года. Ранее Прохорова занималась консалтингом в области связей с общественностью, работала директором по внешним коммуникациям «Вымпелкома» и консалтинговой компании «Ре-Кон». В РКН она будет курировать направление связей с общественностью, кроме того, на нее лягут обязанности пресс-секретаря надзорного ведомства. Как отмечается в сообщении РКН, главной задачей нового помощника руководителя структуры будет обеспечение «полного и объективного информирования всех заинтересованных аудиторий о содержании и принципах деятельности Роскомнадзора», а также работа над повышением ее прозрачности и открытости.

Что касается Вадима Ампелонского, он не сообщил, какими причинами была обусловлена его отставка, и не стал распространяться о своих дальнейших планах.

Напомним, в 2017 году у правоохранительных органов возникли претензии к Ампелонскому. Бывший пресс-секретарь и еще несколько сотрудников ведомства – в общей сложности, 14 человек - оказались фигурантами громкого уголовного дела о растрате в особо крупных размерах. В качестве потерпевшего по нему проходил ФГУП «Главный расчетный центр», однако, как отмечали СМИ, никаких исковых требований с его стороны не последовало.

В соответствии с версией следственных органов, в период с 2012 по 2017 годы они получали зарплаты, начислявшиеся фиктивным сотрудникам РКН – эти люди были официально оформлены на работу, однако, фактически к ней не приступали. Следователи считали, что Ампелонский использовал банковскую карту, на которую приходили деньги для реализации незаконной схемы. Карта была оформлена на подставное лицо, при обысках ее не обнаружили.

Генпрокуратура РФ настаивала на взыскании с Ампелонского и других фигурантов дела суммы ущерба в размере 58 тысяч рублей. В декабре 2018 года СК РФ прекратил уголовное дело в отношении Ампелонского, признав его невиновным, и пресс-секретарь вернулся к выполнению своих обязанностей на должности пресс-секретаря Роскомнадзора.