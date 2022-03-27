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Замена русского газа на СПГ обернётся смертным приговором - The Guardian

27 марта 2022, 12:00  •  291 • В мире
Обещания президента США снабжать Европу американским сжиженным природным газом обернется многолетней зависимостью и природной катастрофой, считают экоактивисты.
Попытка Европы заменить трубный газ из России на американский СПГ чревато потрясениями для экологии планеты. По мнению представителя экологической организации Sierra Club Келли Шихан, дополнительная поставка в ЕС 15 миллиардов кубометров газа из США, а затем и наращивание объемов до 50 млрд кубометров в год, чреваты опасными последствиями.
Так, по ее словам, помимо зависимости от "рискованного летучего ископаемого топлива", это может привести к климатической катастрофе и проблемам для уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива.
С мнением активистки согласна и глава Института климатического права Центра биологического разнообразия. По словам Кэсси Сигел, наращивание поставок из США в Европу – "смертный приговор для тех, кто находится на переднем крае борьбы с чрезвычайной климатической ситуацией".
Тем более, подчеркнула он, это не решит нынешний европейский кризис.
"Утверждение большего количества экспортных терминалов, трубопроводов и производства ископаемого топлива только подливает масла в огонь нашего горящего мира", — заявила Сигел в беседе с The Guardian.

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