Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы...
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться вое...
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
Главная / Политика

Замена российского газа в Европе обречена на провал - эксперт

23 июля 2020, 12:05  •  21 • Политика
Victor Lisitsyn/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Прокладка трубопровода из Израиля в Грецию усложняется политическими распрями и дороговизной
Строительство морского газопровода EastMed из Израиля в ЕС может оказаться провальным, несмотря на то, что многие СМИ стали пророчить России поражение в энергосфере. Такое мнение высказал обозреватель Сергей Савчук.
Как отметил эксперт, EastMed является довольно молодым и "сырым" проектом. В 2019 году Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о его строительстве под личным присутствием главного секретаря США Майка Помпео. Европа присвоила EastMed статус проекта "общего интереса", чтобы ускорить процесс.
Страны ЕС выделили 39 млн долларов на техническое оборудование, однако этого оказалось мало по ряду причин. Прежде всего, отмечает Савчук, трубопровод в 2 тысячи км за 7 млрд долларов обещают возвести за семь лет. На определенных участках он должен залегать на трехкилометровой глубине. Не стоит забывать о сложности средиземноморского рельефа, на котором часто возникают сейсмические колебания. Пока что подобных прецедентов в строительстве трубопроводов не было.
Главная проблема – политические интересы всех стран, которые должны согласиться на проведение трубопровода через свою территорию. На газовое месторождение "Левиафан", которое должно стать основным энергоисточником, имеют свои виды арабские страны (Сирия, Египет и Ливан), а не только Израиль.
При проектировании EastMed участники собирались проложить трубу от Левиафана в Грецию. Оттуда газ должен поступать в Италию и Болгарию. Впрочем, Рим не почтил своим присутствием ни одну встречу, посвященную проекту. А в прошлом году глава итальянского Кабмина Джузеппе Конти отметил, что Италия не собирается поддерживать создание международного газового коннектора Poseidon, который собирались проложить из Греции.
Впрочем, подытожил эксперт, даже если газопровод смогут начать строить, то ко времени его полной прокладки "Северный поток" уже давно завершит строительство нитей на оставшихся 160 километрах, по которым будет протекать в 11 раз больше голубого топлива, чем по трубам EastMed, сообщает РИА "Новости".
Ранее глава украинского "Нафтогаза" Андрей Кобылев заявил, что из-за партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко у Киева могут быть проблемы с газовым соглашением РФ и Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут пришельцы, а не русские
23 июля 2020, 00:05
США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая - AP
23 июля 2020, 02:05
Пора делиться с людьми: Готовая программа спасения Дальнего Востока
23 июля 2020, 02:05
В Чечне объявили Госдеп США террористической организацией номер один
23 июля 2020, 08:05
"Руки прочь от русской старушки": Дерипаску обвинили в попытке захватить "Бабушку Агафью"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор...
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультим...
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войн...
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут...
23 июля 2020, 00:05
США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая - AP
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2020, 04:00
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного пророчества"
21 июля 2020, 03:00
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
17 июля 2020, 06:00
Что скрывают радиоэлектронный апгрейд и боекомплекты обновлённых МиГ-29 ВВС Сирии. Плохие новости для ВВС Израиля и издания «Forbes»
17 июля 2020, 19:00
"Пока-пока, Украина": Немцы заочно попрощались с Незалежной, увидев технику в Крыму
20 июля 2020, 01:00
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
20 июля 2020, 02:00
Канцлер Коль аж подпрыгнул: Сколько взял Горбачёв за расширение НАТО
21 июля 2020, 06:00
Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.