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Прокладка трубопровода из Израиля в Грецию усложняется политическими распрями и дороговизной

Строительство морского газопровода EastMed из Израиля в ЕС может оказаться провальным, несмотря на то, что многие СМИ стали пророчить России поражение в энергосфере. Такое мнение высказал обозреватель Сергей Савчук.

Как отметил эксперт, EastMed является довольно молодым и "сырым" проектом. В 2019 году Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о его строительстве под личным присутствием главного секретаря США Майка Помпео. Европа присвоила EastMed статус проекта "общего интереса", чтобы ускорить процесс.

Страны ЕС выделили 39 млн долларов на техническое оборудование, однако этого оказалось мало по ряду причин. Прежде всего, отмечает Савчук, трубопровод в 2 тысячи км за 7 млрд долларов обещают возвести за семь лет. На определенных участках он должен залегать на трехкилометровой глубине. Не стоит забывать о сложности средиземноморского рельефа, на котором часто возникают сейсмические колебания. Пока что подобных прецедентов в строительстве трубопроводов не было.

Главная проблема – политические интересы всех стран, которые должны согласиться на проведение трубопровода через свою территорию. На газовое месторождение "Левиафан", которое должно стать основным энергоисточником, имеют свои виды арабские страны (Сирия, Египет и Ливан), а не только Израиль.

При проектировании EastMed участники собирались проложить трубу от Левиафана в Грецию. Оттуда газ должен поступать в Италию и Болгарию. Впрочем, Рим не почтил своим присутствием ни одну встречу, посвященную проекту. А в прошлом году глава итальянского Кабмина Джузеппе Конти отметил, что Италия не собирается поддерживать создание международного газового коннектора Poseidon, который собирались проложить из Греции.

Впрочем, подытожил эксперт, даже если газопровод смогут начать строить, то ко времени его полной прокладки "Северный поток" уже давно завершит строительство нитей на оставшихся 160 километрах, по которым будет протекать в 11 раз больше голубого топлива, чем по трубам EastMed, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава украинского "Нафтогаза" Андрей Кобылев заявил, что из-за партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко у Киева могут быть проблемы с газовым соглашением РФ и Украины.