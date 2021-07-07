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Замена Кристины Квин на Джорджа Кента повлечёт за собой множество изменений во власти, как в Киеве, так и в регионах

07 июля 2021, 14:50  •  313 • Украина
Квин считается «мамочкой» «соросят» во главе с Шабуниным, и не случайно её отстранение (говорят – временное, задача Кента – «зачистить поляну») ударит, в первую очередь, по группе Шабунина, Притулы, Гончарука и Данилова. Но будут и другие пострадавшие (например, нынешнее руководство Харькова, об этом – ниже). Вместе с тем, нужно понимать, что «новая метла» – Кент, – отнюдь не страдает симпатиями к майданщикам (именно он инициировал за океаном процесс против экс-генпрокурора Юрия Луценко).
Замену Квин на Кента «соросята» уже называют «предпродажной подготовкой» Украины перед большой сделкой США и России. Коллеги из фракции «слуг народа» в социальных сетях жёстко «подкалывают» Шабунина – мол, закончилась ваше всевластие. Но самой, пожалуй, наглядной иллюстрацией к происходящему стал скандал в Харькове, инициированный общественником Денисом Казанским, считавшимся приближённым к «соросятам», но затем что-то с ними не поделившим. Накануне Казанский обнародовал видеозапись, на которой депутат харьковского горсовета от «слуг народа» Алина Мустафаева рассказывают, как губернатор Айна Тымчук в своём рабочем кабинете беседует с представителями «слуг народа» и убеждает их проголосовать за назначение Терехова фактическим градоначальником. Терехов – человек главы МВД Арсена Авакова, позиционирующий себя «преемником» Геннадия Кернеса, что, конечно же, откровенная ложь. Но важно в этом сюжете вот что: вместе с Тымчук, депутатов уламывают сам Терехов и два местных воротилы, Павел Фукс и Игорь Котвицкий. О Фуксе мы писали неоднократно (уголовное преследование за мошенничество в России и Казахстане, фактическое выдворение из Израиля, санкции Совбеза Украины и пр.), так что повторяться нет смысла. А когда депутатов пытаются принудить принять то или иное решение представители власти совместно с представителями бизнеса, то называется это «коррупция». И никак иначе. Запись Казанского неспроста появилась именно сейчас, в преддверии замены Квин на Кента – «соросят»-коррупционеров вместе с их «крышей» в лице Авакова будут показательно зачищать. Как, к слову, ранее показательно зачистили «правдоруба» Луценко.
По всей видимости, вслед за Харьковом показательные зачистки предстоят и другим регионам (в первую очередь – Одессе и Киеву). Но начнут с «соросят» в центральной власти – накануне на телеэфире с Наташей Влащенко глава фракции «Голос» в Раде Кира Рудык фактически признала наличие у неё американского паспорта (Влащенко трижды прямо задала ей вопрос в лоб, а Рудык трижды уклонилась от прямого ответа, так и не ответив по сути). Ясно, что Рудык припёрли к стене не в порядке импровизации, раньше ничего подобного и быть не могло. А сегодня по всем украинским телеканалам разгоняют сюжет о полицейских (подведомственных Авакова), отбирающих квартиры у киевских собственников. Звонок для Авакова! «Соросят» на Украине ждут тревожные времена.

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