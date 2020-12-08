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Замена Артемьева Шаскольским не скажется на интересах олигархов

08 декабря 2020, 16:55  •  12 • Аналитика
Главой Федеральной антимонопольной службы назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Его предшественник Игорь Артемьев, 16 лет возглавлявший ФАС, запомнился активной борьбой против монополий в малом бизнесе, практически не замечая их в олигархических корпорациях и госкомпаниях. Судя по всему, эта политика может продолжиться.
Сам экс-глава ФАС вещал о своих деяниях с пафосом: «Если вы посмотрите на любую монополию, то увидите, что мы являемся их главной головной болью». В ведомстве даже была введена «палочная система» – эффективность подразделения оценивается по числу возбуждённых дел. Вроде бы дело хорошее и должно стимулировать борьбу с монополиями даже на низовом уровне. Однако вот парадокс. За рубежом главными объектами антимонопольного регулирования являются крупнейшие компании, прежде всего транснациональные. Это логично, ведь именно они имеют возможность доминировать на рынке, навязывая свои условия поставщикам и потребителям. Так, крупнейший в Евросоюзе антимонопольный штраф размером 4,3 млрд евро был наложен на американскую корпорацию Google, вытеснявшую с рынка слабых соперников. В России же доля дел против иностранных компаний в общем объёме ФАС составляет менее 1%.
Однако ФАС выбрала в качестве мишени малый и средний бизнес, против которого возбуждается подавляющее большинство дел о картельных сговорах. В итоге чиновники ведомства увидели «картель» среди владельцев батутов в Горно-Алтайске (двух ИП ФАС оштрафовала за одинаковую цену 50 руб­лей за прыжки на батуте), «картель» мужа и жены – фермеров из Ставрополья, а также «сговор» между десятками ИП в разных регионах, продававших по одной цене сахар, гречку, хлеб и т.п. При этом ФАС за редчайшим исключением одобрила все крупные слияния, что привело к абсолютной монополизации в сферах калийных удобрений, цинка, алюминия, магистральных тепловозов, трансформаторной стали и т.д.
И чего ждать теперь? Кадровую ротацию в антимонопольном ведомстве прокомментировал генеральный директор Института повышения конкурентоспособности, экс-начальник управления контроля промышленности ФАС Алексей Ульянов:
«Артемьев, возглавив ФАС в 2004 году, превратил его в активное, зубастое ведомство. Поначалу результаты были положительными. Но с 2010 года начался резкий крен в сторону преследования малого и среднего бизнеса вместо монополистов. ФАС влезла в контроль закупок. Из-за того, что она контролирует лишь процедуру, а не соответствие рыночным ценам, стали возможны чудовищная коррупция и закупки по явно завышенным ценам. А недавняя инициатива ФАС? Ведомство захотело получить полномочия по прослушке, обыскам, доступу к персональным данным – то есть, по сути, стало бы силовым органом. Нужно было эту вакханалию остановить».
Вот только изменится ли политика? Судя по всему, вряд ли. Если бы наверху действительно хотели разобраться с монополиями, то во главе ФАС поставили бы тяжеловеса, способного противостоять могущественным корпорациям и на равных говорить с их главами. А так ведомство, которое, по идее, могло бы стать одним из главных регуляторов, возглавил малоизвестный чиновник второго эшелона из Питера. В этой связи любопытно, что его называют возможной креатурой бизнесмена Юрия Ковальчука, чьи интересы Шаскольский в таком случае и будет защищать.

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