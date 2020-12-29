|
«Замедлить распространение инфекции»: Собянин объявил о продлении зимних каникул для школьников до 17 января
29 декабря 2020, 23:25 • 41 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении продлить зимние каникулы в столичных школах до 17 января 2021 года. Эта мера, по его словам, позволит замедлить распространение коронавирусной инфекции. Мэр также отметил, что пожилые москвичи, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, прошедшие вакцинацию, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте.
АГН «Москва» © Денис Гришкин
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении продлить зимние каникулы в столичных школах на неделю, до 17 января 2021 года, с целью замедлить распространение коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своём блоге.
На длинные каникулы также уйдут ученики колледжей, учреждений дополнительного образования детей и спортивных школ, подведомственных правительству Москвы. Негосударственным образовательным учреждениям рекомендовано принять аналогичное решение.
Градоначальник напомнил, что осенние каникулы в 2020 году длились две недели вместо одной, что позволило снизить темпы роста заболеваемости COVID-19 среди школьников.
В частности, ученики реже передавали инфекцию пожилым родственникам. Доля старшего поколения среди заболевших коронавирусом сократилась с 25% до 16%, рассказал мэр.
Тем не менее в декабре, по словам Собянина, эпидемиологическая ситуация вновь ощутимо ухудшилась. Новогодние праздники должны помочь замедлить распространение инфекции.
«Но, по мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул всё же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста. Хотя бы частично пауза должна продлиться дольше — не менее двух недель», — пояснил мэр.
Помимо этого, с 30 декабря расширяется перечень отраслей, сотрудники которых смогут вакцинироваться от COVID-19. Прививка станет доступной для работников строительного комплекса, а также студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Собянин уточнил, что использование вакцины для несовершеннолетних на данный момент не получило одобрения Минздрава.
Также прививку от коронавирусной инфекции смогут сделать россияне, имеющие хронические заболевания, если у них нет к этому нет противопоказаний, установленных инструкцией по применению вакцины.
Напомним, что ранее в столице была открыта запись на вакцинацию первым российским препаратом «Спутник V» для граждан старше 60 лет.
С 28 декабря сделать прививку могут жители столицы, работающих в сферах ЖКХ, спорта, а также в заведениях общественного питания и органах охраны правопорядка. Также вакцинация стала доступна для волонтёров и лиц, занятых в некоммерческих и религиозных организациях.
Сделать прививку могут и работники транспорта, энергетики, промышленности, сотрудники СМИ, работники МФЦ, сфер культуры, торговли и услуг, образования, здравоохранения, городских социальных служб.
Вместе с тем Сергей Собянин подчеркнул, что горожане, уже прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни.
Длинные школьные каникулы, отметил Собянин, позволят стабилизировать заболеваемость COVID-19 на более низком уровне, чем в настоящий момент, и, как следствие, избежать в январе введения новых ограничительных мер.
Градоначальник призвал не откладывать прохождение вакцинации, отметив, что прививка позволит уверенно чувствовать себя в новом году. Прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.
Добавим, что ранее в Минздраве выразили надежду, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса, смогут получить паспорт вакцинированного уже в январе 2021 года. Его можно будет оформить в личном кабинете на сайте госуслуг, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что, в соответствии с последними наблюдениями, иммунитет после перенесённой коронавирусной инфекции держится в течение шести месяцев. По её словам, вакцина должна защищать организм не менее этого срока.
На данный момент Минздрав зарегистрировал два препарата от SARS-CoV-2: первую в мире вакцину «Спутник V», разработанную специалистами центра имени Гамалеи, и препарат «ЭпиВакКорона» ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». Регистрация третьей вакцины, созданной в центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, намечена на конец января — начало февраля 2021 года.
За минувшие сутки в России зафиксировано 27 002 новых случая заболевания COVID-19. За это время выздоровели 24 784 человека, 562 пациента скончались.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 декабря 2020, 06:35
|
23 декабря 2020, 08:55
|
28 декабря 2020, 13:35
|
29 декабря 2020, 05:10
|
26 декабря 2020, 01:05
|
25 декабря 2020, 05:50
|
27 декабря 2020, 19:15