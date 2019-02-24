Замечены в «порочащих связях»: Украина не может выбрать «правильных» участниц на «Евровидение»

Отбор участников на песенный конкурс «Евровидение» на Украине окончательно принял уродливую форму не просто политического экзамена, а прямо-таки нацистского теста на лояльность. Те, кто умеют петь, не устраивают политиков и жюри «недостаточным патриотизмом». А у «патриотов» нет ни слуха, ни голоса и, мягко говоря, хреново с вокалом.

Славный девичий дуэт «Анна-Мария» не прошел этот тест. Девчонок пытали и на телевидении, и в ходе отбора, требуя ответить «чей Крым» и ставя в вину наличие родителей, проживающих и работающих в Крыму. В прямом эфире на ТВ их попросту подвергли оскорблениям, а дозвонившийся «укропатриот» назвал их, в переводе на литературный язык, «падшими девками». Конечно же, он сделал это на чистейшем русском матерном. Против их участия публично ополчились и вице-премьер правительства Украины, и главный военный прокурор и еще куча «патриотов при власти», словно у них нет больше других дел в стране. На самом отборе им устроили настоящую травлю, особенно неистовствовала победительница «Евровидения-2016 певица Джамала, чью политизированную песню «1944» после конкурса никто не услышал ни на одной европейской радиостанции. От них, помимо всего прочего, требовали чуть ли не отказаться от родителей и заклеймить их. Девчонок, сестер-близняшек Анну и Марию Опанасюк довели до слез, но они, ответили, что, будучи поставленными перед выбором, участие в конкурсе или родители, они выбирают родителей.

Дуэт "Анна-Мария" на сцене.Фото: YouTube

Еще одну исполнительницу, солистку группы Yuko Юлию Юрину, признавшуюся, что уже семь лет живет в России и дает концерты в нашей стране (и не только в ней), забраковали за концертную деятельность в «стране-агрессоре». В результате в финале отборочного конкурса победила певица Maruv (зрители поставили ее на первое место, а жюри – на второе), но никто сейчас не скажет, поедет она в мае от Украины в Израиль или нет. Из-за чего? Из-за гастролей по России, чего певица ничуть не скрывает, и о чем открыто говорит.

- Мы, как общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину, - заявила представитель Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова и подчеркнула, что решение будет принимать именно НОТУ. Могут и не пустить.

Вспомнились по случаю тут «Семнадцать мгновений весны» с лаконичными записями в характеристиках из личного дела: «Связей, порочащих его, не имеет» или «В порочащих связях замечен не был». Эти вот были замечены. Радуют украинскими и иными песнями население «страны-агрессора». И ведь они хотят просто петь, а их тащат в политику. Они не говорят ни одного худого слова про свою страну. Просто недостаточно ненавидят соседей. В России наоборот, «звездуны» всякого рода лезут в политику, а их просят ограничиться тем, где они состоялись. Певцов – песнями, артистов – театром и кино.

Что делать в такой ситуации? Раз ненависть к России стала главным требованием к конкурсантам, то по этим критериям Украине вполне бы подошли Аркадий Бабченко, Айдер Муждабаев, Алексей Серебряков, Матвей Ганопольский или Григорий Амнуэль, чей оригинальный тембр надолго бы запомнился европейским слушателям. Можно сказать, даже навсегда. Или десятки других людей со «светлыми лицами» и поносом во рту. И что с того, что петь не умеют. Зато как Россию поносят по любому поводу. А для исполнения в таком случае можно выбрать и гимн Украины. Двойной удар по «Евровидению», просто шок. И лютая, звериная ненависть к России и патриотизм в квадрате. Даже в кубе, если сильно постараются

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