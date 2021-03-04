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Замечание Захаровой сработало: МИД Германии поспешил сделать заявление о России

04 марта 2021, 21:40  •  389 • Политика
Замечание представителя МИД России Марии Захаровой сработало. Министерство иностранных дел Германии поспешило сделать заявление о важной роли РФ.
Власти Германии считают, что Россия играет важную роль в Совете Европы, и разделяют её готовность к диалогу. Об этом в четверг заявил статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер во время встречи с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
По словам Мигеля Бергера, германские представители разделяют готовность к диалогу и считают важным членство России в Совете Европы, - сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.
Бергер также положительно высказался о поддержании межпарламентских контактов с Россией.
Отметим, что ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел ФРГ, главы комитета министров Совета Европы Хайко Мааса о "нарушении прав человека в Крыму". Она заявила, что подобные заявления свидетельствуют о том, что Германия не готова выполнять функции непредвзятого посредника на посту председателя Комитета министров СЕ.

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