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«Замаскировать промахи»: как Запад продолжает лоббировать тему «российской агрессии»
12 декабря 2021, 00:20 • 109 • В мире
«Сохраняющаяся угроза для Украины со стороны России» стала одной из основных тем нескольких встреч на уровне глав МИД в рамках G7. Так, министры иностранных дел Великобритании, Германии и США на двусторонних переговорах обсуждали ситуацию на российско-украинской границе. Кроме того, ранее премьер-министр Польши заявил, что Москва должна сделать выбор, хочет ли она быть с Европой или «против неё», однако, по его словам, пока РФ якобы «выбирает конфликт». Как полагают аналитики, Запад продолжает раздувать антироссийскую повестку в основном из-за собственных внутренних проблем, чтобы отвлечь от них внимание населения. В то же время, как считают политологи, многих раздражает уверенное поведение России на международной арене, и подобная риторика призвана ослабить позиции Москвы.
Символика G7 / флаг России © gov.uk, Gettyimages.ru / Oleksii Liskonih
Ситуация на российско-украинской границе стала темой встречи в рамках G7 в Ливерпуле министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и её немецкой коллеги Анналены Бербок.
«Они обсудили ряд приоритетных вопросов, включая важность того, чтобы страны «семёрки» выступили единым фронтом против сохраняющейся угрозы для Украины со стороны России», — говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Во время G7 Трасс также обсудила поддержку украинской стороны «перед лицом российской агрессии» с госсекретарём США Энтони Блинкеном, говорится в её Twitter-аккаунте.
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