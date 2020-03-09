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Заманить, скрыть: Дело МН17 обернулось новой провокацией против России

09 марта 2020, 19:35  •  198 • В мире
Расследование дела о крушении малайзийского боинга МН17 обернулось новой провокацией против России. К независимым журналистам попали документы о том, как международные следователи собирались нарушить суверенитет России. Они планировали заманить свидетелей и скрыть эти факты.

Нарушение суверенитета

Раскрыты новые подробности о ходе расследования дела малайзийского боинга МН17, упавшего на Украине. Независимые журналисты платформы Bonanza Media сообщили о планах международных следователей нарушить российский суверенитет. В распоряжение журналистов попал протокол встречи оперативного штаба Совместной следственной группы в Нидерландах в январе 2018 года. На встрече обсуждали, как найти свидетелей в России, не предупреждая официальные власти. Представитель Бельгии говорит, что "не видит в этом никакой проблемы". В ответ представитель Украины заявляет, что также "не видит сложностей", но хочет обсудить этот вопрос с руководством, передаёт ТАСС.
"Мне кажется, это очень интересный документ, в какой-то степени забавный, но в то же время очень грустный. Например, где речь идёт о нарушении российского законодательства путём заманивания свидетелей и сокрытия информации от России. Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы РФ. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства", - цитирует ТАСС журналиста Макса ван дер Верффа.

Выводы эксперта

До этого независимому авиаэксперту Юрию Антипову удалось найти доказательства, что боинг взорвали радиосигналом. В своём Facebook он сделал подробный разбор крушения малайзийского боинга MH17 над Украиной. Свидетельства эксперт обнаружил в записи переговоров лётчика украинского истребителя, сопровождавшего самолёт, с руководителем полётов. Кроме того, он привёл и показания ключевого свидетеля из Петропавловки, видевшего падение боинга.
"Свидетель очень отчётливо и несколько раз в своём интервью упоминает о трёх взрывах в небе. Более того, он усиленно концентрирует внимание на том, как прозвучали эти взрывы, а именно - с каким интервалом по времени. И звучит это примерно так: бах, бах, пауза, бах", - написал Юрий Антипов.
С помощью специальной программы эксперт проанализировал слова свидетеля. В результате получилось, что два "баха" шли с интервалом в полсекунды, а следующий за ними - с интервалом, примерно в два раза большим. Антипов оговорился, что это субъективное восприятие фактов свидетелем, но отражающее общую картину.
"И я подумал, а вдруг?.. И сделал анализ звука на пазле № 1 (переговоры пилота истребителя). Причём в процессе компьютерной фильтрации особое внимание было уделено участку аудиозаписи за несколько секунд до возгласа пилота истребителя о наблюдаемом взрыве на борту МН17. Ведь именно в это время мог уйти в сторону МН17 смертоносный радиосигнал. И что в итоге?.. Всплеск сигнала в правой части - это первый возглас пилота о взрыве на борту. А за 7-8 секунд до этого (понятно, что пилоту истребителя надо было время, чтобы осмыслить им увиденное до того, как сообщить об этом руководителю полётов) в радиотракте зафиксировано три (!) импульса. Три щелчка", - описал Антипов.
Эксперт подчеркнул, что три импульса зафиксировано в течение примерно двух секунд. Это именно так, как описывает очевидец из Петропавловки.

Крушение самолёта

Самолёт Boeing МН17 потерпел крушение в Донбассе в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек, находившихся на борту. Согласно официальной версии, воздушное судно было сбито средствами ПВО. Украинская сторона обвиняет Россию и ополченцев Донбасса.
В ДНР и ЛНР указали, что не обладают оружием, способным сбить самолёт на такой высоте. Москва же подчеркнула голословность обвинений и назвала расследование предвзятым и однобоким. Все данные, полученные российскими экспертами и спутниками, Совместная следственная группа (без участия РФ) рассматривать отказалась.

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