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Замалчивали и критиковали: Сербия указала на провальную попытку Запада

18 января 2021, 11:55  •  117 • Политика
Сербия обратила внимание на то, как Запад пытался очернить и оставить в тени достижения российской медицины, напомнив, какие были отзывы на российскую вакцину "Спутник V".
Запад пытался скрыть успехи русских учёных и даже оставить без внимания препарат от коронавируса "Спутник V", пишут сербские СМИ.
Журналисты утверждают, что такая позиция выгодна Западу, поскольку "свои" производители получили преимущество.
В статье отмечается, что основная аудитория западных СМИ до сих пор не получила объективной информации о русской вакцине от коронавируса. И даже когда это был единственный в своём роде препарат, его пытались очернить, критикуя, и замолчать его достоинства.
По мнению сербских авторов, если бы Запад повёл себя иначе, то мир мог бы гораздо раньше избавиться от пандемии коронавируса.

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