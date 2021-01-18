Замалчивали и критиковали: Сербия указала на провальную попытку Запада

Запад пытался скрыть успехи русских учёных и даже оставить без внимания препарат от коронавируса "Спутник V", пишут сербские СМИ.

Журналисты утверждают, что такая позиция выгодна Западу, поскольку "свои" производители получили преимущество.

В статье отмечается, что основная аудитория западных СМИ до сих пор не получила объективной информации о русской вакцине от коронавируса. И даже когда это был единственный в своём роде препарат, его пытались очернить, критикуя, и замолчать его достоинства.

По мнению сербских авторов, если бы Запад повёл себя иначе, то мир мог бы гораздо раньше избавиться от пандемии коронавируса.