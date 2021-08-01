«Заложники межпартийной борьбы»: почему законодатели США не договорились о моратории на выселение

Палата представителей конгресса США не продлила мораторий на выселение граждан, которые из-за кризиса, вызванного пандемией, остались без средств для оплаты арендованного жилья. Об этом сообщили спикер нижней палаты парламента Нэнси Пелоси и лидер большинства палаты Стени Хойер. Предложение о продлении моратория заблокировали республиканцы, назвав его неконституционным и не решающим проблем граждан. В итоге под угрозой выселения оказались от 11 млн до 15 млн американцев. По словам экспертов, законодателей в Вашингтоне мало интересует решение насущных вопросов — в преддверии выборов в сенат в 2022 году приоритетом для них вновь стало межпартийное политическое противостояние.

Законодатели нижней палаты конгресса США не смогли договориться о продлении моратория на выселение граждан, которые из-за пандемии COVID-19 лишились дохода и теперь не могут оплачивать аренду жилья. Изначально предполагалось, что мораторий, действие которого истекает 31 июля, будет продлён до 18 октября на фоне распространения нового коронавирусного штамма «дельта», но депутаты от двух партий не смогли прийти к соглашению. Об этом говорится в совместном заявлении спикера Нэнси Пелоси и лидера большинства палаты Стени Хойера.

«Крайне разочаровывает то, что республиканцы палаты представителей и сената отказались работать с нами по этому вопросу. Мы настоятельно призываем их пересмотреть свою позицию по оказанию помощи миллионам американцев и присоединиться к нам, чтобы помочь арендаторам и домовладельцам, пострадавшим от пандемии, и предотвратить общенациональный кризис из-за выселений», — говорится в пресс-релизе.

Cпикер палаты представителей Нэнси Пелоси

Reuters

© Elizabeth Frantz

Позднее на брифинге для журналистов Пелоси отметила, что законодателям «не хватило времени, чтобы прийти к консенсусу», однако, подчеркнула она, попытки решить этот вопрос не будут оставлены. Ведь, как напомнила спикер, в рамках моратория были выделены значительные средства на поддержку и домовладельцев, и их арендаторов, но эти деньги до сих пор не распределены в полном объёме.

«Важно отметить, что в конце прошлого года… в пакете антикризисных мер было выделено более $46 млрд для арендаторов и арендодателей. К сожалению, из этой суммы, как нам становится известно, было распределено всего $3 млрд», — сказала Пелоси.

По её словам, люди, которые находятся на грани выселения, «вынуждены расплачиваться за все препоны, которые власти их населённых пунктов и штатов отказываются преодолевать, чтобы распределить финансирование».

Ранее с призывом поддержать продление моратория выступил президент США Джо Байден. По его словам, местные власти в штатах должны продолжать распределять между нуждающимися средства, выделенные в рамках пакета мер по борьбе с пандемией и её последствиями American Rescue Plan («Американский план спасения»).

Президент США Джо Байден

Reuters

© Evelyn Hockstein

«Каждый штат и местные органы власти должны распределить эти средства, чтобы предотвратить любые выселения», — подчеркнул Байден.

Напомним, мораторий на выселение из арендованного жилья, введённый центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США в сентябре 2020 года, ещё при президентстве Дональда Трампа, истекает 31 июля 2021 года. При этом недовольство действиями правительства высказали сами арендодатели. Своё несогласие они аргументировали потерями из-за невозможности выселять неплатёжеспособных жильцов. По данным Национальной ассоциации домовладельцев, арендодатели потеряли почти $70 млрд, а выделенные правительством средства покрывают лишь чуть больше половины задолженности.

Однако Верховный суд США счёл введение моратория обоснованным, но постановил, что для продления прав арендаторов на отсрочку платежа понадобится решение конгресса.

В случае если мера по предотвращению выселения прекратит действовать, без крыши над головой могут остаться миллионы американцев, предупреждают в Центре приоритетов бюджета и политики. По данным чиновников, в случае прекращения действия моратория бездомными могут стать около 11 млн американцев. В свою очередь, в Институте Аспена называют цифру в 15 млн граждан.

При этом некоторые штаты приняли самостоятельное решение продолжить действие моратория на выселение. К примеру, штат Нью-Йорк продлил его до 31 августа, а штат Калифорния — до 30 сентября.

Республиканское «нет»

Вместе с тем республиканцы считают, что нынешнее ограничение прав арендаторов на выселение неплательщиков — лишь временное и не решает проблему в долгосрочной перспективе. Об этом, в частности, заявил член палаты представителей конгресса США Том Эммер.

«Демократы самым некомпетентным образом руководили программой экстренной помощи в аренде жилья: до нуждающихся американцев дошло только 6,5% средств. Продление моратория на выселение — это временное решение. Демократы должны наконец распределить $46 млрд, выделенных на аренду, среди семей, которым эта помощь нужна», — заявил он в Twitter.

Democrats grossly mismanaged the #ERA – only 6.5% of it has reached Americans who need it. Extending the eviction moratorium is a Band-Aid solution. Democrats must finally distribute the $46 billion in rental assistance to the families who need it. https://t.co/Cp200c79TW — Tom Emmer (@RepTomEmmer) July 30, 2021

А его коллега и однопартиец Патрик Мак-Генри, который и заблокировал продление моратория, назвал такую меру провалом администрации Байдена.

«Это полномасштабное фиаско администрации Байдена, с которым республиканцы пытаются уже несколько месяцев что-то сделать», — заявил Мак-Генри, назвав мораторий неконституционным.

По его словам, республиканцы представляли свой план по поддержке арендодателей, однако демократы не приняли его во внимание.

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«Эту проблему... конгресс мог решить ещё месяц назад, если бы занялся законопроектом, предложенным республиканскими членами комитета. Вместо этого демократы тянули и мешкали из-за своих партийных приоритетов. Теперь, после месяцев молчания по данному вопросу, Белый дом публикует пресс-релиз, который совершенно никаким образом не поможет оказавшимся в бедственном положении арендаторам», — добавил Мак-Генри.

В связи с этим эксперты считают, что американских законодателей сейчас больше волнуют не социальные вопросы, а политические: в 2022 году состоятся промежуточные выборы в сенат, куда кандидаты будут избираться на шестилетний срок (последние такие выборы проходили в 2016 году).

«Экономическая борьба»: в Москве оценили призыв экс-главы МИД Дании превратить «Северный поток — 2» в пиррову победу РФ «Республиканцев и демократов сегодня интересует политическая борьба, возможность обвинить друг друга и даже подставить, поэтому им не удалось договориться о продлении моратория», — сказал в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Он также отметил, что из-за партийного противостояния в США сегодня подвисают многие важные для американского общества вопросы, что сказывается на решении социальных задач.

«В США не могут справиться с собственными внутренними проблемами из-за партийного противостояния, которое захватывает не только Вашингтон, но и происходит на уровне штатов, вследствие чего население и их проблемы становятся заложниками этой борьбы», — добавил аналитик.

О наступлении республиканцев на демократов сказал и заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«В социальных вопросах республиканцы теперь будут в большей степени давить на демократов, и, как следствие, будут создаваться подобные ситуации. В целом сейчас Республиканская партия настроена критиковать демократов за то, что они поздно спохватились продлевать мораторий», — рассказал он RT.

При этом Сидоров отметил, что противоречия есть не только между партиями, но и между представителями власти на местах.

«Сегодня в США существуют противоречия не только между республиканцами и демократами, но также между штатами и федеральным правительством и между самими штатами, вследствие чего проводится разная политика в отношении социальных проблем», — сказал собеседник RT.

Байден под ударом

Вместе с тем аналитики отмечают, что нынешнее противостояние партий происходит на фоне непростого финансового положения Соединённых Штатов. И все эти составляющие могут больно ударить по рейтингу американского президента.

«Рейтинг Байдена уже падает. Скорее всего, это противостояние будет продолжено и усилено, и, как следствие, эта игра развернётся не только на федеральном уровне, но и в каждом из штатов», — высказал своё мнение Юрий Рогулёв.

О том, что главе США предстоит принимать сложные решения для вывода ситуации из кризиса, сказал и Андрей Сидоров.

«Учитывая, что борьба с пандемией в период президентства Трампа проходила за счёт активной работы «печатного станка», теперь Байдену придётся поднимать потолок долга либо замораживать заимствования федерального правительства. Если данный вопрос не будет решён, значит, у федерального правительства с окончанием финансового года возникнут серьёзные проблемы», — подчеркнул эксперт.

Сидоров также добавил, что выход из пандемии накладывается на проблемы длительного характера, такие как миграционный кризис, что порождает тяжёлую повестку дня для демократов.

«Несмотря на то что все американские СМИ настроены либерально и лояльно к Демпартии, если ситуация обострится, это сильно ударит по Байдену и демократам в целом», — резюмировал эксперт.