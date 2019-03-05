Заложник Обамы и Конгресса: Трамп вынужденно продлил санкции против России

Автор:

Курганов Дмитрий

Вынужденное продление

Начало марта выдалось у Дональда Трампа нелёгким. Только закончившиеся двухдневные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном вряд ли прибавили главе Белого дома оптимизма, хотя внешне он и выражал удовлетворенность прошедшим во Вьетнаме саммитом. А тут ещё смертоносный ураган обрушился на штат Алабама, попутно задев и штат Джорджия. В результате разгула стихии погибли не менее 23 человек.

Из Москвы пришла новость о том, что Россия ожидаемо вышла из Договора о ракетах средней и меньшей дальности – соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. А у Трампа на горизонте маячила дата 6 марта 2014 года – день, когда его предшественник Барак Обама начал вводить санкции против России в связи ситуацией на Украине. Безусловно, у нынешнего американского президента просто не оставалось выбора, кроме как эти ограничительные меры продлить – теперь на один год.

Обама начал, Трамп продолжает

В заявлении, распространённом администрацией Белого дома, уточняется, что речь идёт о продлении мер, утверждённых 6, 16 и 20 марта, 20 декабря 2014 года, а также тех санкций, которые вводились уже под президентством Трампа в сентябре 2018 года. Формальный повод остаётся тот же – по мнению Вашингтона, политика российских властей угрожает миру и безопасности на Украине, её суверенитету, территориальной целостности страны, а также приводит к присвоению украинских активов.

Само по себе продление санкций уже вряд ли кого-то удивляет. Встав на этот путь пять лет назад после присоединения Крыма к России, США сами оказались в положении, когда вынуждены следовать такой своей политике по отношению к нашей стране. Придя к власти, Трамп оказался заложником ситуации. Его и так-то обвиняют в связях с Россией и не доверяют, требуя раскрыть детали недавних переговоров с Владимиром Путиным. А что было бы, вздумай глава Белого дома помириться с Москвой и снять санкции? Мог бы и не дожить до второго срока, в переносном смысле, разумеется.

Фото: www.globallookpress.com

Нереальные условия

При этом президент США ранее говорил о том, что не планирует ужесточать ограничительные меры против России, и более того, готов рассмотреть возможность их отмены, если Москвой будет сделано «что-то полезное» для Вашингтона по Сирии и Украине. А вот заместитель постоянного представителя США в ООН Джонатан Коэн выразился на заседании Генассамблеи по Украине более конкретно. Он заявил, что антироссийские санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока украинские власти не получат обратно Крым и Донбасс.

Надо полагать, что Вашингтон понимает невозможность претворения в жизнь первого пункта. Что касается Донбасса, Россия его у Украины и не забирала, поэтому и возвращать нечего. С искренними или намеренными заблуждениями Запада на этот счёт Москва ничего поделать не может, хотя постоянно заявляет о том, что не участвует в вооружённом конфликте на этой территории.

Мнение о том, что Трампу сейчас важно показать свой настрой против России, высказал «РИА Новости» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. По словам парламентария, американский президент отлично понимает, что ощутимого влияния на российскую экономику эти меры не оказывают. Главный минус санкций заключается в том, что их введение не в лучшую сторону сказывается на отношениях двух стран, полагает депутат. Морозов также выразил уверенность, что политика санкций против Москвы прекратится лишь тогда, когда в США перестанут обвинять во всех своих бедах Россию и её спецслужбы, а Трамп перестанет подвергаться постоянной травле.

США готовят новые санкции

Впрочем, на прошлой неделе произошло ещё кое-что, требующее чуть более пристального внимания, чем банальное продление уже введённых ранее санкций. На сайте Конгресса США был опубликован законопроект, в котором предлагается введение дополнительных рестрикций против России. Документ получил звучное название – «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». По сравнению с пакетом мер, предложенных сенаторами в августе прошлого года, произошли незначительные изменения, которые можно назвать косметическими. Тем не менее остановимся на некоторых пунктах.

Фото: www.globallookpress.com

Например, в случае принятия законопроекта под санкциями окажутся те финансовые институты, которые были или будут уличены в поддержке российского вмешательства в любые демократические процедуры за пределами России. Также предлагается ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом России, срок погашения которых превышает 14 дней.

В данном пакете мер содержится запрет для американских компаний на вложения в проекты по разработке нефтяных месторождений. Правда, пока речь не о стопроцентном табу, но о крупных сделках можно будет забыть – нельзя будет инвестировать более миллиона долларов за раз или пяти миллионов долларов суммарно за год. По традиции в законопроекте остались и ограничения против бизнесменов, политиков и их семей, способствующих «противозаконным действиям в интересах Владимира Путина».

Как нетрудно заметить, в этом списке больше ограничений не для Москвы, а для тех, кто хочет с Россией сотрудничать, невзирая на политические реалии. Предлагаемый конгрессменами законопроект вряд ли навредит российской экономике, а вот американским инвесторам, привыкшим получать стабильную прибыль на земле «агрессора», придётся искать другие. А их потенциальный уход из проектов по добыче сырой нефти и сжиженного газа может привлечь партнёров из других стран, что России будет только на руку.