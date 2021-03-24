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Заложило уши? Самолет-шпион США не смог провести разведку под Мурманском

24 марта 2021, 18:20  •  211 • Политика
Самолет-шпион Boeing RC-135W приблизился к границам Мурманской области 23 марта. После начала разведывательных действий самолет вынужден был внезапно покинуть район.
Разведывательную операцию американского самолета-разведчика около границ России сорвали системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Мурманской области, утверждает портал Avia.pro.
Сообщается, что самолет-шпион Boeing RC-135W приблизился к границам Мурманской области вчера, 23 марта. После начала разведывательных действий самолет вынужден был внезапно покинуть район.
Портал утверждает, что прекратить разведку самолета ВВС США вынудили российские сверхдальнобойные системы РЭБ. Также вероятно, что на перехват американского разведчика могли быть направлены истребители ВВС России.

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