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«Залог этому — развитие вооружённых сил»: Путин заявил о готовности России «выбить зубы» тем, кто хочет её «укусить»
20 мая 2021, 21:45 • 113 • В России
Россия может «выбить зубы» всем, кто пытается что-то «откусить» от страны, заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». Глава государства отметил, что Россия с её колоссальным потенциалом и самой большой в мире территорией для кого-то «слишком велика». Как рассказали эксперты, привлекательность российских богатств для других государств систематически обсуждается на Западе, однако претензии на российские территории и ресурсы бесперспективны.
kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что Россия «зубы выбьет» желающим от неё что-то «откусить». Высказывание президента прозвучало на заседании оргкомитета «Победа».
Глава государства отметил, что для кого-то Россия с её колоссальным потенциалом и самой большой в мире территорией «слишком велика». По его словам, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одному государству.
Как подчеркнул Путин, такие заявления, особенно публичные, слышать странно.
Эксперты отмечают, что привлекательность российских богатств для других государств систематически обсуждаются за рубежом. Как рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, среди журналистов и экспертов такие заявления звучали многократно.
«Сама идея о том, что Россия обладает огромной и богатой территорией, которая очень мало заселена, слабо освоена и является привлекательной зоной освоения для других стран, периодически возникает, она постоянно присутствует в западном политическом сообществе», — сказал учёный в беседе с RT.
По его словам, Сибирь часто воспринимается как «колониальные владения» РФ, поскольку Россия пришла в этот регион в XVI веке.
«Её освоение воспринимается как часть географических открытий, раннего колониализма и так далее, при том, что мы, конечно, к Сибири всегда относились иначе — как к части своего государства, она таковой была и остаётся, никогда там не было никаких территорий с колониальным статусом. Тем не менее Запад их воспринимает именно так», — пояснил Неменский.
Он добавил, что политика Запада в целом «направлена на сокрушение или даже уничтожение России», поэтому вопрос о будущем ряда российских территорий «периодически дебатируется».
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что идеи завоевать Россию — как в прямом, так и в метафорическом смысле, — присутствовали на протяжении почти всей истории государства.
«История показывает, что те, кто генерировал подобные заблуждения, потом в этом горько разочаровались. То, что мы располагаем различными рода ресурсами, полезными ископаемыми, лесами, реками, долами, — это заслуга нашего человека», — сказал Оленченко в беседе с RT.
Как подчеркнул эксперт, претензии на это со стороны других стран «наивны, и, главное, бесперспективны». Пропаганда многих стран, продолжил Оленченко, строится на том, что у России что-то не получается и она отстаёт.
«Но претензии приходят в противоречие, получается, что мы можем, мы делаем и, самое главное, умело управляем тем, что у нас имеется. Эти претензии — это самоопровержение для западников их утверждений о якобы невысоком потенциале России и якобы небольших возможностях», — заключил Оленченко.
Централизованное государство
Ранее президент выразил мнение, что главным событием последних 20 лет стало восстановление России как единого централизованного государства. Об этом он высказался в марте в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
«Главная веха — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства», — подчеркнул российский лидер.
Как напомнил президент, в конце 1990-х годов Россия подошла «к очень опасной черте», за которой страну могло «ожидать всё что угодно».
«Но мы благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений, — именно огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой террористической угрозой, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить её экономику», — заявил президент России.
Путин подчеркнул, что текущие экономические показатели значительно отличаются от тех, что наблюдались 20 лет назад.
«И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, — имею в виду восстановление и социальной сферы, и доходов, и благополучия граждан», — заметил он.
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