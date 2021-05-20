«Залог этому — развитие вооружённых сил»: Путин заявил о готовности России «выбить зубы» тем, кто хочет её «укусить»

Россия может «выбить зубы» всем, кто пытается что-то «откусить» от страны, заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». Глава государства отметил, что Россия с её колоссальным потенциалом и самой большой в мире территорией для кого-то «слишком велика». Как рассказали эксперты, привлекательность российских богатств для других государств систематически обсуждается на Западе, однако претензии на российские территории и ресурсы бесперспективны.

Владимир Путин заявил, что Россия «зубы выбьет» желающим от неё что-то «откусить». Высказывание президента прозвучало на заседании оргкомитета «Победа».

Глава государства отметил, что для кого-то Россия с её колоссальным потенциалом и самой большой в мире территорией «слишком велика». По его словам, некоторые публично осмеливаются говорить о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одному государству.

Как подчеркнул Путин, такие заявления, особенно публичные, слышать странно.

«Все нас хотят где-то укусить или что-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому — развитие наших Вооружённых сил», — пообещал российский лидер.

Эксперты отмечают, что привлекательность российских богатств для других государств систематически обсуждаются за рубежом. Как рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, среди журналистов и экспертов такие заявления звучали многократно.

«Сама идея о том, что Россия обладает огромной и богатой территорией, которая очень мало заселена, слабо освоена и является привлекательной зоной освоения для других стран, периодически возникает, она постоянно присутствует в западном политическом сообществе», — сказал учёный в беседе с RT.

По его словам, Сибирь часто воспринимается как «колониальные владения» РФ, поскольку Россия пришла в этот регион в XVI веке.

«Её освоение воспринимается как часть географических открытий, раннего колониализма и так далее, при том, что мы, конечно, к Сибири всегда относились иначе — как к части своего государства, она таковой была и остаётся, никогда там не было никаких территорий с колониальным статусом. Тем не менее Запад их воспринимает именно так», — пояснил Неменский.

Он добавил, что политика Запада в целом «направлена на сокрушение или даже уничтожение России», поэтому вопрос о будущем ряда российских территорий «периодически дебатируется».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что идеи завоевать Россию — как в прямом, так и в метафорическом смысле, — присутствовали на протяжении почти всей истории государства.

«История показывает, что те, кто генерировал подобные заблуждения, потом в этом горько разочаровались. То, что мы располагаем различными рода ресурсами, полезными ископаемыми, лесами, реками, долами, — это заслуга нашего человека», — сказал Оленченко в беседе с RT.

Как подчеркнул эксперт, претензии на это со стороны других стран «наивны, и, главное, бесперспективны». Пропаганда многих стран, продолжил Оленченко, строится на том, что у России что-то не получается и она отстаёт.

«Но претензии приходят в противоречие, получается, что мы можем, мы делаем и, самое главное, умело управляем тем, что у нас имеется. Эти претензии — это самоопровержение для западников их утверждений о якобы невысоком потенциале России и якобы небольших возможностях», — заключил Оленченко.

Централизованное государство

Ранее президент выразил мнение, что главным событием последних 20 лет стало восстановление России как единого централизованного государства. Об этом он высказался в марте в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Главная веха — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства», — подчеркнул российский лидер.

Как напомнил президент, в конце 1990-х годов Россия подошла «к очень опасной черте», за которой страну могло «ожидать всё что угодно».

«Но мы благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений, — именно огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой террористической угрозой, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить её экономику», — заявил президент России.

Путин подчеркнул, что текущие экономические показатели значительно отличаются от тех, что наблюдались 20 лет назад.

«И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, — имею в виду восстановление и социальной сферы, и доходов, и благополучия граждан», — заметил он.