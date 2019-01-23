«Залить пожар»: почему Эммануэль Макрон связал движение «жёлтых жилетов» с брекситом

Официальный Париж не намерен пересматривать реформы, которые возмутили население страны и привели к масштабным социальным протестам. Об этом Эммануэль Макрон заявил на ужине с представителями крупных корпораций. При этом президент Франции сослался на негативный исторический опыт, указав на короля Людовика XVI и его супругу Марию-Антуанетту, которые, по мнению президента, погибли именно потому, что свернули начатые преобразования. Продолжающиеся митинги «жёлтых жилетов» глава Пятой республики объяснил характерным сейчас для Европы антиглобализмом, одним из примеров которого стал брексит. Эксперты считают, что, ссылаясь на внешние факторы, Макрон пытается снять с себя вину за продолжающуюся стагнацию в экономике.

Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен сворачивать реформы, которые стали причиной массовых протестов, продолжающихся в стране с ноября. На ужине в Версале, куда были приглашены представители руководства корпораций Microsoft, Snapchat, JPMorgan Chase & Co., глава Пятой республики заявил: «Урегулирование кризиса заключается не в отказе от того, что мы сделали за последние 18 месяцев».

По мнению Макрона, сворачивание начатых преобразований может дорого обойтись властям. В качестве примера французский лидер привёл короля Франции Людовиком XVI и его супругу Марию-Антуанетту, гильотинированных в конце XVIII века.

«Они закончили жизнь таким образом именно потому, что отказались от проведения реформ», — заявил Макрон.

Портрет Макрона в образе Людовика XVI на акции "Праздник для Макрона"

AFP

© Thomas SAMSON

Также президент поделился своими соображениями о причинах выступлений «жёлтых жилетов»: по его мнению, в основе протестных настроений лежит то же недовольство среднего класса глобализацией, которое привело в Великобритании к брекситу, а в Италии и Германии — к росту авторитета популистских партий.

При этом в середине января Эммануэль Макрон обратился к народу с призывом участвовать в общенациональных дебатах по ряду острых для французского общества вопросов — таких, как налоги, государственные траты и экологическая политика.

«Я хотел бы, чтобы в этих дебатах приняли участие наибольшие число французов…Эти дебаты должны будут ответить на ключевые вопросы, которые возникли в последние недели», — заявил Макрон в своём обращении.

Согласно планам правительства, дебаты должны продлиться порядка двух месяцев и привести власть и протестующих к компромиссу.

Однако лидеры протеста отнеслись к этому предложению скептически. Как заявил ранее один из заметных представителей «жёлтых жилетов» Максим Николь по прозвищу Fly Rider, дебаты не смогут решить проблемы, породившие кризис.

Заявив сейчас о неготовности идти на уступки по вопросу реформ, глава государства лишь подтвердил подозрения оппозиции, отмечают политологи.

На этом фоне неудивительно, что приглашение к участию в дебатах, прозвучавшее со стороны Эммануэля Макрона, не остановило волну протестов: в минувшую субботу «жёлтые жилеты» провели десятую по счёту манифестацию.

Французская «весна»

По данным правоохранительных органов, в акции, прошедшей 19 января во Франции, участвовали в общей сложности 84 тыс. человек, 7 тыс. из которых вышли на улицы Парижа. В столице были задержаны 42 протестующих, однако на этот раз ожесточённых столкновений с полицией зафиксировано не было.

Акция "желтых жилетов" в Париже

Reuters

© Benoit Tessier/File

Как заявил в интервью RT France один из лидеров протестного движения Эрик Друэ, «жёлтые жилеты» свои акции прекращать не планируют.

«Мы со своей стороны продолжаем двигаться в том же направлении, поскольку наши реальные требования, которые мы предъявляем с самого начала, никто выслушивать не собирается», — заявил Друэ.

Аналитики напоминают, что социальные протесты в Пятой республике начались задолго до появления на политической сцене «жёлтых жилетов». Причиной возмущения стали реформы, проводимые новым президентом.

Например, в марте прошлого года прошли многотысячные митинги и забастовки железнодорожников, авиадиспетчеров и государственных служащих. Эти меры стали ответом на изменения в трудовом кодексе, согласно которым роль профсоюзов при заключении трудовых договоров снижается, а процедура увольнения работников упрощается. Кроме того, власти объявили о планах сократить в течение следующих пяти лет 120 тыс. государственных служащих.

На фоне растущего недовольства рейтинг президента начал падать. По данным опроса, проведённого французской социологической службой Ifop, в июне прошлого года уровень популярности Макрона опустился до 40%, хотя в начале президентского срока главу республики поддерживали 64% граждан. Прошлой осенью рейтинг президента рухнул до 25%, а к середине декабря достиг отметки в 20% — об этом говорят данные исследования, проведённого компанией Ipsos по заказу издания Le Point.

17 ноября прошла первая акция «жёлтых жилетов» — стихийного протестного движения, которое использует светоотражающий жилет автомобилиста в качестве своего символа.

К первым выступлениям «жёлтых жилетов» по всей стране присоединились 300 тыс. человек, которые преимущественно перекрывали доступ к топливным хранилищам.

К тому, чтобы выйти на новые уличные акции, французов подтолкнул рост цен на топливо, который спровоцировало правительство, введя экологический сбор. Также граждан возмутили планы властей обложить специальным налогом дизельное топливо, хотя именно дешёвые в эксплуатации дизельные автомобили пользуются популярностью у небогатых жителей глубинки.

Требования «жёлтых жилетов» не ограничиваются топливными вопросами — протестующие требуют пересмотреть и другие непопулярные реформы Макрона.

«Вопрос идеологии»

Стоит отметить, что движение «жёлтых жилетов» пользуется широкой поддержкой в стране: по данным опроса, проведённого исследовательской компанией Elabe, в декабре требования движения разделяли 70% французов.

Широкий социальный протест вынудил власти пойти на некоторые уступки — в начале декабря правительство ввело мораторий на рост топливных цен сроком на полгода. Кроме того, 10 декабря Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором объявил чрезвычайное экономическое положение и пообещал повысить минимальный ежемесячный размер оплаты труда на €100 с мая 2019 года. Также, начиная с этого года, сверхурочные часы работы не облагаются налогами и социальными платежами.

«В конце года будет установлена специальная премия для сотрудников, не облагаемая ни налогами, ни социальными платежами. Для тех, кто зарабатывает менее €2 тыс. в месяц, будут установлены налоговые вычеты», — заявил Макрон.

В то же время власти не отказались от идеи повысить цены на топливо, а только отсрочили реализацию этого плана, в силе осталась и новая редакция трудового кодекса, переписанного в интересах бизнеса. Также не был возвращён налог на крупные состояния: правительство Макрона отменило действовавший ранее солидарный налог для резидентов с активами на сумму свыше €800 тыс, и теперь сборами облагается только находящаяся в их собственности фешенебельная недвижимость. Одновременно кабмин повысил налоги для небогатых граждан, включая пенсионеров.

«Цель Макрона — дать широкую дорогу либеральным, рыночным силам. Он надеется на то, что «невидимая рука рынка» активизирует экономический рост в стране. Это вопрос идеологии», — прокомментировал в интервью RT курс Макрона заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

По мнению экспертов, возможно, что население спокойнее отнеслось бы к повышению налогов, если бы эта политика действительно привела к ощутимому экономическому росту и росту благосостояния граждан. Но на практике этого не происходит: уровень безработицы во Франции остается на примерно том же уровне, что и два года назад, не опускаясь ниже 9%.

По словам замдиректора ИМЭМО РАН Алексея Кузнецова, по сравнению даже с соседней Германией ситуация во Франции значительно хуже, и в плане бюджетной дисциплины, и в плане структурных изменений в экономике.

«Слабый политик»

По мнению экспертов, Эммануэль Макрон успел показать свою неэффективность как в экономической, так и в политической сферах. Как пояснил в интервью RT директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв, французский президент сейчас пытается найти ситуативное решение и выход из сложившегося положения.

«Судя по всему, у него нет чёткого понимания, как нужно действовать на фоне этих протестов, он просто мечется. Он испуган и ищет какой-то способ залить пожар, но его инициативы не выглядят достаточно продуманными», — пояснил эксперт в интервью RT.

Очередь в федеральном агентстве занятости Pole Emploi

Reuters

© Charles Platiau

Встреча главы государства с представителями крупных корпораций на фоне бурных социальных протестов — не самый продуманный ход с политической точки зрения, отмечает эксперт. Но, по его словам, Макрон действует в рамках стандартной парадигмы — как правило, европейские политики стремятся обеспечить себе поддержку со стороны крупного капитала.

«Встреча Макрона с представителями корпораций была нацелена именно на то, чтобы успокоить представителей крупного бизнеса и заручиться их поддержкой», — подчеркнул эксперт.

Аналитики не видят ничего удивительного в том, что президент до сих пор не смог добиться положительных сдвигов в экономике, а сейчас стремительно теряет популярность среди населения.

«Да, Макрон победил на выборах в 2017 году, но мы помним, в каких условиях проходило это голосование — тогда все эффективные кандидаты оказались исключены из гонки благодаря коррупционным скандалам, — напомнил Алексей Кузнецов. — Поэтому Макрон был просто меньшим из зол. И это — общий тренд европейской политики: всё чаще в руководство стран попадают совершенно посредственные управленцы и политики».

Именно с дефицитом сильных политиков как в правящих кругах, так и в политической оппозиции связан децентрализованный характер протестов, считают аналитики. С самого начала эксперты отмечали стихийность выступлений «жёлтых жилетов» — у движения долгое время не было явных лидеров, а известные оппозиционные политики и партии так и не смогли перехватить протестую повестку.

Собирались протестующие также без участия профессиональных политиков, координируясь при помощи социальных сетей. Лидеры в протестной среде появились относительно недавно: 7 января Жаклин Муро, которую пресса называет пресс-атташе «жёлтых жилетов», сообщила о планах создать политическую партию. Её целью должна стать реформа налогообложения и возврат к прежней социальной политике.

Политологи подчёркивают, что администрация Эммануэля Макрона, судя по всему, продолжит проводить тот курс, который и поспособствовал подъёму протестных настроений. На это указывает в том числе то, что глава государства пытается объяснить кризис борьбой среднего класса против глобализации, считают эксперты. По словам Тимофея Бордачёва, это заявление — не более, чем попытка президента Франции снять с себя вину за сложившуюся ситуацию.

«Переложить ответственность на администрацию Олланда он уже не может, ведь правительство Макрона действует уже почти два года. Поэтому Макрон и пытается объяснить всё некими внешними процессами», — пояснил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Алексей Кузнецов.

«Когда глава государства, в котором идут серьёзные протесты из-за экономических проблем, начинает всё списывать на какие-то объективные процессы глобализации, тот же брексит — это говорит лишь о том, что перед нами слабый политик, не способный действовать эффективно», — подытожил эксперт.