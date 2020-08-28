Залезай, стреляй кто хочет: На границе Сирии и Израиля обнаружена опасная находка

Посетившие Голанские высоты - незаконно аннексированные Израилем сирийские территории - местные жители неожиданно наткнулись на несколько военных танков Merkava Mk4, принадлежащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). При этом машины были оснащены боекомплектом.

Согласно информации израильского телеканала Channel 12, управление и точки ведения огня находились в свободном доступе. Никакой охраны рядом выставлено не было.

Очевидцы запечатлели танки на видео. На кадрах также можно заметить, что внутри машин находится оружие, подход к которому тоже открыт.

Ситуацию уже прокомментировали представители ЦАХАЛ. Там отметили, что данная безалаберность является результатом непростительной ошибки. Военные заверили, что по факту этого инцидента будет проведено срочное расследование, притом на высшем уровне.