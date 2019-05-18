Закупят на 14 миллионов: Россия накормит венесуэльских военных сухпайками

"Рособоронэкспорт" намерен закупить 16,5 тысячи сухих пайков, которые потом будут доставлены в Венесуэлу. Начальная цена контракта - 14,38 миллиона рублей.

"Поставка осуществляется в интересах армии Венесуэлы", - цитирует ТАСС объяснения источника в военной сфере. В пояснениях к контракту также указано о том, что пайки - это гуманитарная помощь Венесуэле.

Также известно, что российские сухие пайки будут переданы венесуэльской стороне в порту Пуэрто-Кабэльо. В "Рособоронэкспорте" комментировать предстоящую помощь государству Латинской Америки отказались.