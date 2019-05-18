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Закупят на 14 миллионов: Россия накормит венесуэльских военных сухпайками
18 мая 2019, 03:39 • 31 • Политика
Россия накормит венесуэльских военных сухпайками. Для этого будет закуплено продукции более чем на 14 миллионов рублей.
"Рособоронэкспорт" намерен закупить 16,5 тысячи сухих пайков, которые потом будут доставлены в Венесуэлу. Начальная цена контракта - 14,38 миллиона рублей.
"Поставка осуществляется в интересах армии Венесуэлы", - цитирует ТАСС объяснения источника в военной сфере. В пояснениях к контракту также указано о том, что пайки - это гуманитарная помощь Венесуэле.
Также известно, что российские сухие пайки будут переданы венесуэльской стороне в порту Пуэрто-Кабэльо. В "Рособоронэкспорте" комментировать предстоящую помощь государству Латинской Америки отказались.
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