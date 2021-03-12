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Закупки "Спутника V" привели к крупному скандалу в Словакии

12 марта 2021, 10:15  •  129 • Политика
Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В стране решили сыграть на отношении народа к России
Глава Минздрава Марек Крайчи лишился поста из-за российской вакцины от коронавируса, и, судя по всему, это еще не конец. В правительстве страны намечается серьезный кризис из-за того, что словацкий премьер решил закупить "Спутник V" тайно от других партнеров по коалиции.
Словакия стала второй страной в ЕС, после Венгрии, власти которой решились на закупки российского лекарства в обход одобрения не только Европейского агентства лекарственных средств, но собственного госрегулятора. Премьер-министр страны Игорь Матович не стал советоваться с партнерами на этот счет, приняв решение единолично. Мотив объяснил просто: "Я не убийца".
Однако после этого в правительстве страны произошел серьезный раскол. Против премьера взбунтовались партнеры по правящей коалиции. Одна из партий пригрозила, что выйдет из ее состава, другая потребовала серьезных кадровых перестановок. Две ударили точечно, потребовав отставки главы Минздрава страны. Сопротивляться Крайчи не стал.
"В подобной ситуации, думаю, не было смысла спорить, я не держусь за свое кресло", – передает его слова Noviny.
Таким образом, надеется он, пыл от закупки российской вакцины в словацком правительстве поутихнет.
Бывший премьер Словакии Ян Чарногурский объяснил, почему его преемник решился на тайную закупку "Спутника V". По его словам, Матович захотел повысить собственный рейтинг, который упал из-за импульсивного поведения в борьбе с коронавирусом, за счет авторитета российских разроботок, передает РИА "Новости". Еще один локдаун страна позволить себе не могла.
"В январе 2021 года пятимиллионная Словакия вышла в число европейских лидеров по приросту больных коронавирусной инфекцией (в пересчете на 100 тысяч человек), а в начале февраля стала единоличным мировым лидером по числу смертей от COVID-19 (в пересчете на миллион человек)", – говорит Чарногурский.
Действующий премьер, который до этого в симпатии к России замечен не был, стал расхваливать "Спутник", а после и вовсе объявил о закупке. И поскольку в стране традиционно существуют пророссийские настроения, народ воспринял это решение довольно одобрительно – около 69% опрошенного населения высказали доверие российской вакцине, сообщил бывший премьер.
Словакия договорилась с Россией о закупке лекарства в начале марта. После в стране вспыхнули грандиозные скандалы. Москва выражала готовность разорвать контракт с Братиславой из-за сложившейся ситуации.

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