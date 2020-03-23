Закупки на случай большой войны • 59 • Война

Запас на случай войны воображение рисует себе так. Нет, ваши запасы будут скромнее!

Паника, связанная с коронавирусом, была, с одной стороны, весьма забавной, а с другой стороны — весьма поучительной. Население во многих странах, не только в России, бросилось в магазины и на рынки скупать всякие товары.



Забавным было то, что одним из главных предметов вожделения стала туалетная бумага, значение которой в подобной ситуации рационально понять невозможно. На эту тему появилось много шуток. Был и национальный колорит. Мне рассказывали, что во время продовольственной паники в Бишкеке приезжали жители близлежащих сел, часто прямо верхом на лошадях, и сметали с прилавков все подряд. Какая картина! Всадник заезжал прямо в базарный ряд, кидал торговцу комок сомов, не торгуясь, хватал мешок муки, как кокпарного барашка, кидал его через седло — и был таков. Еще можно камчой огреть любителей хватать чужое. Говорили, что торговцы в то время распродали все, включая и просроченные продукты.







Поучительный момент же состоит в том, что некоторая часть населения реагирует на некоторую критическую ситуацию совершенно неадекватно. Ну да, при угрозе распространения вируса побежать толкаться в толпе в магазине или на рынке — это то, что надо сделать в первую очередь. Паникерам не пришло в голову, что достаточно одного инфицированного, который почихает в толпе, чтобы значительная часть из них заразилась. Вообще, толпы, охваченные паникой, — источник серьезной опасности, их лучше сторониться.



Другой поучительный момент состоит в том, что случилось своего рода учение, создавшее ситуацию, весьма приближенную к началу большой войны. Это примерно так и будет: непосредственной угрозы еще нет, но в воздухе уже витает острая напряженность. Понятно, что скоро возникнут хозяйственные трудности и надо бы кое-что закупить, чтобы эти трудности пережить по возможности легче. Но что именно? Ну уж точно не туалетную бумагу!



Поэтому на основе обширного военно-хозяйственного опыта стоит написать что-то вроде руководства на тему, что нужно закупить гражданским лицам в запас на случай большой войны с неизбежным расстройством экономики и возникновением разных трудностей.



Самое важное — обувь

Первое, чем стоит озаботиться в подобной ситуации, — вовсе не гречка, мука или масло, а совершенно другое — обувь. Ценность обуви для гражданского населения в военное время далеко не очевидна, но на самом деле она крайне существенна. Я бы назвал обувь альфой и омегой предвоенных закупок. Причина очень проста. В обуви вы можете найти себе продовольствие, приобрести, получить по распределению или за работу, а без обуви — нет. Без обуви возникает крайне серьезный риск заболеваний, а зимой без обуви вы вообще окажетесь привязанным к своему жилью и серьезно рискуете, например, истощением из-за нехватки питания.



В России обувь теперь в основном импортная, и при начале войны поставки прекратятся. Потом, конечно, наладят производство дешевой обуви для населения, хоть тех же кирзовых сапог или ботинок. Но для этого нужно время. Около года может быть почти совершенное отсутствие обуви, которая снашивается быстро.



Поэтому иметь запасные две-три пары обуви на каждого человека в семье, то есть пары, которые не носятся теперь постоянно, — это необходимость. В эти пары желательно включить пару прочной рабочей обуви вроде кирзовых сапог или берцев, кому что по вкусу. Кстати, лишняя пара обуви — хорошее вложение, поскольку потом их можно будет поменять на продовольствие. Поношенную, но еще годную обувь также не стоит выбрасывать.



Можно также посоветовать приобрести и положить в дальний угол несколько пар шлепанцев, сланцев или вьетнамок. Их можно носить летом, сберегая хорошую обувь, и можно носить даже в не слишком холодную погоду осенью и даже зимой, надев шерстяные носки и полиэтиленовый пакет или медицинские бахилы сверху, чтобы ноги не промокали. В ситуации, когда обуви нет совсем, и это сгодится.



Также стоит запасти клея, кусков кожи и резины для ремонта. Покупая обувь в запас, стоит проверить, как приклеена подошва. Для этого нужно нажать пальцем на край подошвы. Хорошая склейка тянется, а плохая отходит от кожи верха. Появилось много низкокачественной обуви с плохой склейкой, у которых подошва начинает отваливаться уже через пару месяцев носки.



Одежда

Второе по значимости после обуви в нашем холодном климате — это одежда. С ней сейчас нет особых проблем, в отличие от благословенных времен. Но все же кое-что запасти стоит.



Первое — зимний комплект одежды. Теплая куртка на сильные морозы, теплые штаны и свитер, какой-нибудь спортивный костюм на поддевку, теплые носки, пару шапок.



Второе — быстро снашиваемые предметы одежды, такие как носки, нижнее белье. Особая проблема с носками, которые рвутся очень быстро. Хотя носки можно несколько раз заштопать, для чего нужен запас ниток и швейные принадлежности, но и возможности починки ограничены. Потому стоит запасти ткани для портянок, на тот случай, если носков не хватит.







Запас может быть составлен не только новой или специально купленной, например, в секонд-хэнде, одежды, но и уже ношенной старой одежды. Ее нужно починить, вычистить и сложить в шкаф. Одежду, которая стала мала, например, рубашки, ставшие тесными в вороте, тоже можно не выбрасывать, а отложить. Потом эту одежду можно поменять на продовольствие или какие-то нужные вещи. Запасливость прабабушек, десятилетиями хранивших в шкафах и сундуках старую одежду, давно не одеваемую, имела под собой основу военного опыта.



Продовольствие

Некоторый запас продовольствия лучше иметь, чем не иметь. Но нужно понимать, что долго прожить только на свои запасы не получится. Собственный запас позволяет пережить перебои в снабжении в несколько дней или неделю, а также позволяет делать добавку к тому, что удалось добыть в военное время. Поэтому собственные запасы — это вспомогательное питание, и не более того.



В состав запаса нужно отбирать продукты, в которых есть основные питательные вещества: углеводы, жиры и белки. С этой точки зрения весьма хорошо пшено — классика жанра борьбы с голодом. Множество людей в голодные годы спаслось пшеном. Просо, из которого делается пшено, — культура неприхотливая, засухоустойчивая, и в голодные годы посевы проса резко возрастают.



Второй критерий — срок годности продукта. Чем дольше может храниться продукт, тем лучше. Пищевые продукты с просроченным сроком годности есть, конечно, можно, но уже без гарантии сохранения их питательной ценности и с серьезным риском тяжелого пищевого отравления. Самый долгохранимый продукт — тушеное мясо в банках. Стандартный срок годности у него — четыре года, а в ледниках тушенка хранится десятилетиями, сохраняя пригодность в пищу.



На втором месте макаронные изделия: вермишель, макароны, спагетти и тому подобные изделия из твердых сортов пшеницы со сроком годности в два года, а также сублимированный картофель со сроком хранения в три года. В герметичной упаковке и в сухом месте макаронные изделия могут храниться долго. Лучше держать запас в прохладном месте, поскольку в тепле макароны постепенно портятся. Надо помнить, что в макаронах низкое содержание жиров, и их лучше дополнить бульонным концентратом вроде знаменитых кубиков Gallina Blanca или их аналогов, которые содержат больше жира. По этой же причине стоит и тушенку рассматривать не как отдельный продукт, а как жировую добавку. Коронавирус оказался сильнее НАТО



Весьма неплохи различные суповые концентраты для варки. Их срок годности обычно составляет от 12 до 24 месяцев и их пищевой ценности вполне хватает для приготовления вполне приличного супчика. В этой категории наилучший образец — это брикетированный гороховый суповой концентрат, дающий густой и питательный суп.



Крупы, такие, как пшено, гречка, рис, обычно имеют срок годности в 9 месяцев и также требуют герметичной упаковки, сухого и прохладного места хранения. Крупы также требуют дополнительных жиров в силу низкого содержания их в продукте.





Кстати, хорошая идея — перетарить продукты в пластиковые бутылки. Они завинчиваются плотно и герметично, не пропускают газа. Основная причина порчи продуктов — окисление, так что хранение в такой герметичной таре может увеличить сроки хранения и сохранить годность продуктов

На последнем месте мука со стандартным сроком хранения в 3-4 месяца, в зависимости от сорта, требующая сухого и прохладного места хранения. При более высокой температуре она может быстро прогоркнуть и стать непригодной в пищу. Мука, впрочем, — наиболее универсальный пищевой продукт, пригодный к употреблению не только в виде хлеба, лепешек, но и в виде затирухи, клейстера или мучной болтушки. Только, пожалуйста, не повторяйте ошибок людей, которые пытались есть муку прямо так. Мука может забить глотку и привести к смерти от удушья, таких случаев описано много. Если нет возможности приготовить, добавьте к муке воды, размешайте, скатайте шарики и кушайте. Это и есть затируха — классическое блюдо землепроходцев и охотников в Сибири, известное по письменным источникам по крайней мере с XVII века.



Большой ли запас делать?



Вопрос о запасе определяется размером потребления и наличием места для правильного хранения продуктов. В частном доме с подвалом можно создать весьма обширный запас, которого хватит на год или два. В городской квартире места для хранения мало, условия неподходящие (слишком высокая температура для пищевых продуктов), поэтому в городах запасы будут поневоле меньше.



Из расчета на человека в сутки: макаронных изделий — 100 граммов, крупы — 70 граммов, жира в виде тушенки — 50 граммов, можно подсчитать, что месячный запас составит следующие величины. Всего: 3 кг макарон, 2,1 кг круп и 1,5 кг тушенки (округленно 5 банок). Для расчета запасов на семью умножайте на количество едоков. Так, семье из 4 человек потребуется 12 кг макарон, 8,4 кг круп и 20 банок тушенки на месяц. Опционально можно добавить 2-3 кг муки, 3-4 кг сахара и какие-нибудь другие мелочи.



Я не вижу особой целесообразности при проживании в большом городе заготавливать больше месячного запаса страхового назначения. Все равно, так или иначе, пропитание будет зависеть от подвоза и распределения продовольствия.



Указанное выше количество продовольствия для месячного запаса можно совершенно спокойно закупить за несколько походов в магазин, не создавая паники и вообще ничем не выделяясь. Паника, связанная с коронавирусом, была, с одной стороны, весьма забавной, а с другой стороны — весьма поучительной. Население во многих странах, не только в России, бросилось в магазины и на рынки скупать всякие товары.Забавным было то, что одним из главных предметов вожделения стала туалетная бумага, значение которой в подобной ситуации рационально понять невозможно. На эту тему появилось много шуток. Был и национальный колорит. Мне рассказывали, что во время продовольственной паники в Бишкеке приезжали жители близлежащих сел, часто прямо верхом на лошадях, и сметали с прилавков все подряд. Какая картина! Всадник заезжал прямо в базарный ряд, кидал торговцу комок сомов, не торгуясь, хватал мешок муки, как кокпарного барашка, кидал его через седло — и был таков. Еще можно камчой огреть любителей хватать чужое. Говорили, что торговцы в то время распродали все, включая и просроченные продукты.Поучительный момент же состоит в том, что некоторая часть населения реагирует на некоторую критическую ситуацию совершенно неадекватно. Ну да, при угрозе распространения вируса побежать толкаться в толпе в магазине или на рынке — это то, что надо сделать в первую очередь. Паникерам не пришло в голову, что достаточно одного инфицированного, который почихает в толпе, чтобы значительная часть из них заразилась. Вообще, толпы, охваченные паникой, — источник серьезной опасности, их лучше сторониться.Другой поучительный момент состоит в том, что случилось своего рода учение, создавшее ситуацию, весьма приближенную к началу большой войны. Это примерно так и будет: непосредственной угрозы еще нет, но в воздухе уже витает острая напряженность. Понятно, что скоро возникнут хозяйственные трудности и надо бы кое-что закупить, чтобы эти трудности пережить по возможности легче. Но что именно? Ну уж точно не туалетную бумагу!Поэтому на основе обширного военно-хозяйственного опыта стоит написать что-то вроде руководства на тему, что нужно закупить гражданским лицам в запас на случай большой войны с неизбежным расстройством экономики и возникновением разных трудностей.Первое, чем стоит озаботиться в подобной ситуации, — вовсе не гречка, мука или масло, а совершенно другое — обувь. Ценность обуви для гражданского населения в военное время далеко не очевидна, но на самом деле она крайне существенна. Я бы назвал обувь альфой и омегой предвоенных закупок. Причина очень проста. В обуви вы можете найти себе продовольствие, приобрести, получить по распределению или за работу, а без обуви — нет. Без обуви возникает крайне серьезный риск заболеваний, а зимой без обуви вы вообще окажетесь привязанным к своему жилью и серьезно рискуете, например, истощением из-за нехватки питания.В России обувь теперь в основном импортная, и при начале войны поставки прекратятся. Потом, конечно, наладят производство дешевой обуви для населения, хоть тех же кирзовых сапог или ботинок. Но для этого нужно время. Около года может быть почти совершенное отсутствие обуви, которая снашивается быстро.Поэтому иметь запасные две-три пары обуви на каждого человека в семье, то есть пары, которые не носятся теперь постоянно, — это необходимость. В эти пары желательно включить пару прочной рабочей обуви вроде кирзовых сапог или берцев, кому что по вкусу. Кстати, лишняя пара обуви — хорошее вложение, поскольку потом их можно будет поменять на продовольствие. Поношенную, но еще годную обувь также не стоит выбрасывать.Можно также посоветовать приобрести и положить в дальний угол несколько пар шлепанцев, сланцев или вьетнамок. Их можно носить летом, сберегая хорошую обувь, и можно носить даже в не слишком холодную погоду осенью и даже зимой, надев шерстяные носки и полиэтиленовый пакет или медицинские бахилы сверху, чтобы ноги не промокали. В ситуации, когда обуви нет совсем, и это сгодится.Также стоит запасти клея, кусков кожи и резины для ремонта. Покупая обувь в запас, стоит проверить, как приклеена подошва. Для этого нужно нажать пальцем на край подошвы. Хорошая склейка тянется, а плохая отходит от кожи верха. Появилось много низкокачественной обуви с плохой склейкой, у которых подошва начинает отваливаться уже через пару месяцев носки.Второе по значимости после обуви в нашем холодном климате — это одежда. С ней сейчас нет особых проблем, в отличие от благословенных времен. Но все же кое-что запасти стоит.Первое — зимний комплект одежды. Теплая куртка на сильные морозы, теплые штаны и свитер, какой-нибудь спортивный костюм на поддевку, теплые носки, пару шапок.Второе — быстро снашиваемые предметы одежды, такие как носки, нижнее белье. Особая проблема с носками, которые рвутся очень быстро. Хотя носки можно несколько раз заштопать, для чего нужен запас ниток и швейные принадлежности, но и возможности починки ограничены. Потому стоит запасти ткани для портянок, на тот случай, если носков не хватит.Запас может быть составлен не только новой или специально купленной, например, в секонд-хэнде, одежды, но и уже ношенной старой одежды. Ее нужно починить, вычистить и сложить в шкаф. Одежду, которая стала мала, например, рубашки, ставшие тесными в вороте, тоже можно не выбрасывать, а отложить. Потом эту одежду можно поменять на продовольствие или какие-то нужные вещи. Запасливость прабабушек, десятилетиями хранивших в шкафах и сундуках старую одежду, давно не одеваемую, имела под собой основу военного опыта.Некоторый запас продовольствия лучше иметь, чем не иметь. Но нужно понимать, что долго прожить только на свои запасы не получится. Собственный запас позволяет пережить перебои в снабжении в несколько дней или неделю, а также позволяет делать добавку к тому, что удалось добыть в военное время. Поэтому собственные запасы — это вспомогательное питание, и не более того.В состав запаса нужно отбирать продукты, в которых есть основные питательные вещества: углеводы, жиры и белки. С этой точки зрения весьма хорошо пшено — классика жанра борьбы с голодом. Множество людей в голодные годы спаслось пшеном. Просо, из которого делается пшено, — культура неприхотливая, засухоустойчивая, и в голодные годы посевы проса резко возрастают.Второй критерий — срок годности продукта. Чем дольше может храниться продукт, тем лучше. Пищевые продукты с просроченным сроком годности есть, конечно, можно, но уже без гарантии сохранения их питательной ценности и с серьезным риском тяжелого пищевого отравления. Самый долгохранимый продукт — тушеное мясо в банках. Стандартный срок годности у него — четыре года, а в ледниках тушенка хранится десятилетиями, сохраняя пригодность в пищу.На втором месте макаронные изделия: вермишель, макароны, спагетти и тому подобные изделия из твердых сортов пшеницы со сроком годности в два года, а также сублимированный картофель со сроком хранения в три года. В герметичной упаковке и в сухом месте макаронные изделия могут храниться долго. Лучше держать запас в прохладном месте, поскольку в тепле макароны постепенно портятся. Надо помнить, что в макаронах низкое содержание жиров, и их лучше дополнить бульонным концентратом вроде знаменитых кубиков Gallina Blanca или их аналогов, которые содержат больше жира. По этой же причине стоит и тушенку рассматривать не как отдельный продукт, а как жировую добавку.Весьма неплохи различные суповые концентраты для варки. Их срок годности обычно составляет от 12 до 24 месяцев и их пищевой ценности вполне хватает для приготовления вполне приличного супчика. В этой категории наилучший образец — это брикетированный гороховый суповой концентрат, дающий густой и питательный суп.Крупы, такие, как пшено, гречка, рис, обычно имеют срок годности в 9 месяцев и также требуют герметичной упаковки, сухого и прохладного места хранения. Крупы также требуют дополнительных жиров в силу низкого содержания их в продукте.На последнем месте мука со стандартным сроком хранения в 3-4 месяца, в зависимости от сорта, требующая сухого и прохладного места хранения. При более высокой температуре она может быстро прогоркнуть и стать непригодной в пищу. Мука, впрочем, — наиболее универсальный пищевой продукт, пригодный к употреблению не только в виде хлеба, лепешек, но и в виде затирухи, клейстера или мучной болтушки. Только, пожалуйста, не повторяйте ошибок людей, которые пытались есть муку прямо так. Мука может забить глотку и привести к смерти от удушья, таких случаев описано много. Если нет возможности приготовить, добавьте к муке воды, размешайте, скатайте шарики и кушайте. Это и есть затируха — классическое блюдо землепроходцев и охотников в Сибири, известное по письменным источникам по крайней мере с XVII века.Большой ли запас делать?Вопрос о запасе определяется размером потребления и наличием места для правильного хранения продуктов. В частном доме с подвалом можно создать весьма обширный запас, которого хватит на год или два. В городской квартире места для хранения мало, условия неподходящие (слишком высокая температура для пищевых продуктов), поэтому в городах запасы будут поневоле меньше.Из расчета на человека в сутки: макаронных изделий — 100 граммов, крупы — 70 граммов, жира в виде тушенки — 50 граммов, можно подсчитать, что месячный запас составит следующие величины. Всего: 3 кг макарон, 2,1 кг круп и 1,5 кг тушенки (округленно 5 банок). Для расчета запасов на семью умножайте на количество едоков. Так, семье из 4 человек потребуется 12 кг макарон, 8,4 кг круп и 20 банок тушенки на месяц. Опционально можно добавить 2-3 кг муки, 3-4 кг сахара и какие-нибудь другие мелочи.Я не вижу особой целесообразности при проживании в большом городе заготавливать больше месячного запаса страхового назначения. Все равно, так или иначе, пропитание будет зависеть от подвоза и распределения продовольствия.Указанное выше количество продовольствия для месячного запаса можно совершенно спокойно закупить за несколько походов в магазин, не создавая паники и вообще ничем не выделяясь. Дмитрий Верхотуров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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