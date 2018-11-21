«Закупка у России С-400 — решенное дело»: МИД Турции объяснил США, почему предпочитает поставки от союзников

Глава МИД Турции встретился с американским коллегой Майклом Помпео и заявил, что «закупка у России С-400 — решенное дело». Также он рассказал, что турецкая сторона предпочитает закупки у союзников.

Глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил о том, что покупка российских С-400 - «решенное дело» в ходе своего визита в США. Он также акцентировал внимание американской стороны на тот факт, что сделка не может быть отменена. Его слова передает агентство Рейтер.

«Эта сделка — решенное дело, я не могу ее отменить», - сказал Чавушоглу журналистам. Об этом он заявил сразу после того, как встретился со своим коллегой с американской стороны - Майком Помпео.

«Мне нужно больше, - добавил он. - И я предпочитаю закупки у наших союзников».

Напомним, что сделка по поставкам ЗРК С-400 Турции была заключена в декабре прошлого года. Анкара оплатит часть суммы, а остальную - Россия. Она предоставит ее в виде оборонного кредита.

Отметим, что ранее американский Конгресс недвусмысленно угрожал приостановить поставку F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские С-400.

Ранее сообщалось, что около 13 государств рассматривают возможность покупки у России ЗРК С-400. Об этом сообщили американские СМИ. В списке упоминаются Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам, Ирак. Однако США, по информации CNBC, пытаются переубедить потенциальных клиентов.

Причем действуют, оказывая давление - обещая санкции. Царьград в беседе с военным экспертом журнала «Арсенал Отечества» Алексеем Леонковым говорил о мотивах поступка США и возможной реакции стран мира на давление.

Леонков не думает, что США смогут навязать свои интересы - по крайней мере, в вопросе покупки С-400. Санкции и так никто не отменял. Да и раньше США грозили ввести еще более жесткие ограничения.