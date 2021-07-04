Закулисье прямой линии с Путиным показали вместе с тайными знаками: "Наиля! Наиля!"

Как готовились к прямой линии с Владимиром Путиным ведущие? Закулисье показали коллеги. В кадре дамы решают, куда спрятать косметику, и договариваются о тайных знаках. "Наиля! Наиля!" - зовёт соведущую Екатерина Березовская.

На телеканале "Россия 1", в том числе на платформе "Смотрим", опубликовали закулисье прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Линия, напомним, состоялась в середине недели и, традиционно, стала возможность для каждого задать свой вопрос первому лицу, рассказать о проблемах, которые не решаются на уровне региона.

Ведущими прямой линии стали Наиля Аскер-заде и Екатерина Березовская. Их подготовку к эфиру и показали коллеги:

- Сейчас. Можно я губы накрашу и через минуту вам отвечу, - говорит, например, Наиля Аскер-заде.

После ещё один кадр:

- Только не перебивай меня, пожалуйста, - просит Наилю Аскер-Заде соведущая Екатерина Березовская.

- Ни в коем случае. Я постараюсь, - отвечает собеседница.

- Я тебя тоже, - заверяет Березовская.

Кроме того, как говорит автор ролика за кадром, за несколько минут до начала прямой линии Березовская и Аскер-Заде договорились о "женской взаимовыручке":

- Катя, если у меня волосы сильно разлохматятся, покажи вот так, - просит Наиля Аскер-Заде.

На столе в этот момент кисточки, пудра... "Но что с ними делать дальше?" - интересуется голос за кадром. А после слышится шёпот Екатерины Березовской с решением проблемы:

- Наиля! Наиля! Ты будешь оставлять (пудру. - Ред.)? Тут же слепая зона, тут же ничего не видно (показывая на место рядом с собой. - Ред.)?

Словом, представленное закулисье, которое решили показать на "России 1", касалось в первую очередь расчёсывания и косметики...