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Закулисье прямой линии с Путиным показали вместе с тайными знаками: "Наиля! Наиля!"

04 июля 2021, 16:15  •  204 • Политика
Как готовились к прямой линии с Владимиром Путиным ведущие? Закулисье показали коллеги. В кадре дамы решают, куда спрятать косметику, и договариваются о тайных знаках. "Наиля! Наиля!" - зовёт соведущую Екатерина Березовская.
На телеканале "Россия 1", в том числе на платформе "Смотрим", опубликовали закулисье прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Линия, напомним, состоялась в середине недели и, традиционно, стала возможность для каждого задать свой вопрос первому лицу, рассказать о проблемах, которые не решаются на уровне региона.
Ведущими прямой линии стали Наиля Аскер-заде и Екатерина Березовская. Их подготовку к эфиру и показали коллеги:
- Сейчас. Можно я губы накрашу и через минуту вам отвечу, - говорит, например, Наиля Аскер-заде.
После ещё один кадр:
- Только не перебивай меня, пожалуйста, - просит Наилю Аскер-Заде соведущая Екатерина Березовская.
- Ни в коем случае. Я постараюсь, - отвечает собеседница.
- Я тебя тоже, - заверяет Березовская.
Кроме того, как говорит автор ролика за кадром, за несколько минут до начала прямой линии Березовская и Аскер-Заде договорились о "женской взаимовыручке":
- Катя, если у меня волосы сильно разлохматятся, покажи вот так, - просит Наиля Аскер-Заде.
На столе в этот момент кисточки, пудра... "Но что с ними делать дальше?" - интересуется голос за кадром. А после слышится шёпот Екатерины Березовской с решением проблемы:
- Наиля! Наиля! Ты будешь оставлять (пудру. - Ред.)? Тут же слепая зона, тут же ничего не видно (показывая на место рядом с собой. - Ред.)?
Словом, представленное закулисье, которое решили показать на "России 1", касалось в первую очередь расчёсывания и косметики...

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