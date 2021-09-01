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Закулисье: Какое опасное наследство США оставили Афганистану

01 сентября 2021, 19:30  •  146 • В мире
Военкор Евгений Поддубный рассказал, какое опасное наследство американцы оставили в кабульском аэропорту.
Эвакуация американцев была завершена двумя днями ранее. Однако после бегства иностранного контингента из Кабула в Афганистане осталось много вооружения. По оценкам экс-президента США Дональда Трампа, речь может идти о вооружении на 85 млрд долларов.
Журналист Евгений Поддубный лично побывал в кабульском аэропорту и убедился: вооружения американские военные оставили много.
"Столько "Чёрных ястребов" в одном месте я не видел никогда. Все сломаны", - написал он в своём телеграм-канале.
Однако кроме не подлежащих восстановлению вертолётов американцы оставили Афганистану и опасное наследство. Речь идёт о боеприпасах и тяжёлом вооружении.
Кроме того, силы США бросили в Кабуле и неповреждённые бронеавтомобили.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп гневно раскритиковал администрацию Джо Байдена.
По его словам, кампания по выводу американского контингента была проведена безобразно. Он также указал, что из Афганистана следовало бы забрать вооружение, на которое Штаты потратили $85 млрд. В противном случае, подчеркнул Трамп, следует вернуться и продемонстрировать военную силу или "как минимум разбомбить его к чёрту".

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