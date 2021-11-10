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Закулисье бундестага: "Зеленые" поменяли мнение о "Северном потоке-2"

10 ноября 2021, 16:25  •  469 • Политика
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Немецкие СМИ нагнетают обстановку вокруг сертификации газопровода на фоне формирования нового правительства ФРГ
Представители "Зеленых" в бундестаге уже перестали сопротивляться реализации проекта "Северный поток-2", а в коалиции по формированию нового кабмина ФРГ не упоминают о балтийском газопроводе, поэтому его запуску ничто не помешает.
Такую точку зрения высказал известный немецкий политолог Александр Рар, комментируя недавнюю публикацию в Suddeutsche Zeitung, в которой обозреватель Штефан Корнелиус утверждал о планах будущего правительства заморозить "СП-2". По его мнению, отказ Берлина от прямых закупок российского дешевого топлива вообще пойдет на пользу Германии.
Рар отметил особую роль немецких СМИ в формировании общественного сознания, их статьи подчас выглядят "мощнее политиков". А когда идут переговоры в коалиции насчет фигур нового правительства, пресса стремится "создать определенный фон и поддержать "Зеленых"". По словам эксперта, германские медиа хотят, чтобы будущий кабмин выстраивал более жесткую позицию в отношении Москвы, чем это было при бывшем канцлере Ангеле Меркель.
"Поэтому сейчас они нарочно подливают масла в огонь", – полагает Рар.
Он подчеркнул, что у Корнелиуса "прозеленые и проатлантические взгляды", посему его позиция по новой газовой магистрали из РФ вполне объяснима.
"Насколько мне известно, в коалиционных переговорах "Северный поток – 2" уже не упоминается. "Зеленые" махнули на запуск газопровода рукой, так как они прекрасно понимают, что будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц не откажется от него", – сказа "Взгляду" политолог.
Рар признал факт того, что процесс сертификации "СП-2" затягивается, однако это связано больше с техническими и правовыми тонкостями. Он выразил сомнение, что политики смогут каким-либо образом серьезно повлиять на будущее решение по трубе.
Единственное, на что сейчас надеются противники балтийского газопровода, так это на очередные американские санкции после окончательного ухода правительства Меркель, предположил специалист. Но захочет ли этого реально Вашингтон – вот в чем большой вопрос, заметил Рар.
Кроме того, убежден он, на запуск "Северного потока-2" также не смогут повлиять ни киевский режим, ни обострение ситуации из-за мигрантов на границе между Польшей и Белоруссией.
Напомним, ранее экс-глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст призвал власти ФРГ не затягивать с сертификацией российского газопровода, поскольку в нем нуждаются не только в Германии, но и в целом в Европе.

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