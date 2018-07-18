Заксобрания ЦФО начали сбор предложений о коррекции пенсионной реформы

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Депутаты законодательных собраний в ряде регионов Центрального федерального округа поддержали федеральный законопроект поэтапного повышения пенсионного возраста и начали сбор пожеланий и предложений от жителей, политических партий, общественных организаций, трудовых коллективов. Региональные парламентарии планируют обсудить их и до осени отправить в Госдуму.

"В Воронежской области открыт сбор предложений по проекту изменений пенсионного законодательства от всех заинтересованных общественных объединений, профессионального сообщества и населения. В областной Думе работу будут проводить профильные комитеты, мы встретимся по этому поводу и в июле, и в августе... Депутаты будут общаться с населением, готовить конкретные предложения по данному вопросу", - сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

По его словам, "чтобы передать в Государственную Думу максимально выверенные предложения от региона", в Воронежской области пройдут общественные обсуждения не только возраста выхода на пенсию, но и сроков переходного периода, и страховых механизмов, предусматривающих максимальную защиту прав работников старшего поколения. "На одного работающего в Воронежской области приходится один пенсионер. В этой связи нам важно учесть мнение людей всех возрастов и обеспечить уровень достойной пенсии как нынешним, так и будущим поколениям", - добавил Нетесов.

Как отметил председатель Белгородской областной Думы Василий Потрясаев, в регионе "началось обсуждение очень серьезной темы, которая затрагивает каждого гражданина нашего государства". "Белгородские депутаты принимают предложения от общественности, партий, населения, трудовых коллективов. Потом все это оформят в единый документ", - рассказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе Белгородской облдумы.

В законодательном собрании Тверской области тоже приступили к приему пожеланий по пенсионной системе: по инициативе председателя комитета по социальной политике Артура Бабушкина специально созданная рабочая группа рассмотрит их и отправит ко второму чтению в Госдуму.

Спикер Липецкого регионального парламента Павел Путилин считает важным развивать институты переобучения и трудоустройства пожилых людей. "Необходимо разработать программу мер по поддержке трудоустройства людей предпенсионного возраста, их переобучению, по увеличению занятости молодежи, а также выводу из тени "серых" зарплат. Крайне важно, чтобы такая программа принималась в пакете с пенсионным законом", - отметил он.

Как полагает зампредседателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Белгородской облдумы Юрий Селиверстов, при пенсионных изменениях необходимы корректировки и в налоговом, и в трудовом законодательствах. А депутаты заксобрания Калужской области отметили важность сохранения всех прав и гарантий пенсионеров. "Важно не обидеть наших граждан, а учесть при новом расчете все права и гарантии, стаж и заработок, как нынешних пенсионеров, так и будущих в полном объеме, обеспечить регулярную и стабильную индексацию пенсий не ниже инфляции", - сказал председатель заксобрания Калужской области Виктор Бабурин.

По мнению председателя комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Рязанской облдумы Алексея Просянникова, депутатам Государственной Думы предстоит большая работа с учетом поступивших мнений от регионов. "Депутаты Рязанской областной думы поддержали этот законопроект, потому что, прежде всего, это нужно для устойчивого функционирования пенсионной системы на долгосрочный период, а также для улучшения материального положения пенсионеров", - добавил он.

В Тульской областной думе отметили, что при всех изменениях сохранятся льготы и рост пенсий неработающих пенсионеров. "Реформирование социальной системы и изменения пенсионного законодательства необходимы, учитывая, что они будут осуществляться постепенно, не коснутся льготников и нынешних пенсионеров, позволят увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам", - сказала председатель комитета по социальной политике Тульской областной думы Ольга Зайцева.

По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, итогом заявленных изменений может стать существенный рост пенсий. "При принятии этого законопроекта станет возможной ратификация Россией Конвенции №102 Международной организации труда. Один из ее разделов посвящен пенсиям по старости, для которых установлен размер выплат не менее 40% от предыдущего заработка работника. На сегодняшний день в России он существенно ниже", - отметил Нетесов.

В середине июня 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Документом предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет. Ожидается, что его первое чтение состоится в нижней палате парламента 19 июля, а окончательно документ будет принят осенью этого года.

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