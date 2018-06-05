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Заксобрание Свердловской области отменило прямые выборы главы Нижнего Тагила

05 июня 2018, 13:39  •  54 • Политика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник на заседании в третьем чтении проголосовали за отмену прямых выборов мэра Нижнего Тагила, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

Ранее во вторник депутаты Заксобрания проголосовали в первом и втором чтениях.

"Депутаты приняли в третьем чтении. За - 37 депутатов, против - четыре", - сказали в пресс-службе.

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что депутаты, которые будут выбирать главу Нижнего Тагила "не будут принимать решение в ущерб города" и выберут наиболее достойного кандидата.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 31 мая внес на рассмотрение законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила. Депутаты Законодательного собрания региона в ходе 27-го заседания комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления рассмотрели проект закона "О внесении изменений в статью 5 закона Свердловской области "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области". Единогласно приняли решение - рекомендовать парламенту принять законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила в трех чтениях.

Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов после заседания сообщил журналистам, что Нижний Тагил - единственный город в Свердловской области, где были прямые выборы главы муниципального образования, на всех остальных территориях ранее "уже принимался переход на другую систему выборов".

Экс-мэр города Сергей Носов, который возглавлял Нижний Тагил с 2012 года и переизбирался в 2017 году, 28 мая был назначен врио губернатора Магаданской области. Исполняющим обязанности главы Нижнего Тагила стал первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев. Население Нижнего Тагила - около 355 тыс. человек, это второй по величине город в Свердловской области. В нем расположены Нижнетагильский металлургический комбинат ("Евраз НТМК") и "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех").

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