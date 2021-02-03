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Закрывшему телеканалы Зеленскому объявят импичмент
03 февраля 2021, 13:50 • 362 • Политика
Процедуру инициирует украинская оппозиция
Президент Украины Владимир Зеленский после его решения закрыть некоторые местные телеканалы должен быть отстранен от власти. Процедуру импичмента готовит партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом заявил представитель партии Вадим Рабинович, выступая в Верховной раде в среду, 3 февраля.
Он обвинил власти в фашизме, но предупредил, что "заткнуть рот" ни оппозиции, ни украинскому народу в целом не удастся.
Члены ОПЗЖ подчеркнули, что будут оспаривать решение Зеленского всеми разрешенными в Конституции способами.
"Если нужно, то мы будем блокировать не только трибуну (Верховной рады), а и дома, и Офис президента. Блокировать будет народ Украины, а мы будем принимать участие",
– приводят Vesti.ua слова нардепа Ильи Кивы. Он призвал всех украинцев выйти на акции протеста.
Накануне Зеленский ввел санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, члена фракции ОПЗЖ Тараса Козака. После этого их вещание, а также работа еще некоторых СМИ были прерваны.
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