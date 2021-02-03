Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН: "Дальше запись прер...
"Матушка Россия, забери!": Донбасс возвращается домой, Киев грозит вой...
Зеленский заявил о борьбе за Крым до последнего украинца
Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
Главная / Политика

Закрывшему телеканалы Зеленскому объявят импичмент

03 февраля 2021, 13:50  •  362 • Политика
Владимир Зеленский. Фото:www.president.gov.ua
Процедуру инициирует украинская оппозиция
Президент Украины Владимир Зеленский после его решения закрыть некоторые местные телеканалы должен быть отстранен от власти. Процедуру импичмента готовит партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом заявил представитель партии Вадим Рабинович, выступая в Верховной раде в среду, 3 февраля.
Он обвинил власти в фашизме, но предупредил, что "заткнуть рот" ни оппозиции, ни украинскому народу в целом не удастся.
Члены ОПЗЖ подчеркнули, что будут оспаривать решение Зеленского всеми разрешенными в Конституции способами.
"Если нужно, то мы будем блокировать не только трибуну (Верховной рады), а и дома, и Офис президента. Блокировать будет народ Украины, а мы будем принимать участие",
– приводят Vesti.ua слова нардепа Ильи Кивы. Он призвал всех украинцев выйти на акции протеста.
Накануне Зеленский ввел санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, члена фракции ОПЗЖ Тараса Козака. После этого их вещание, а также работа еще некоторых СМИ были прерваны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



362
Источник
Похожие новости
03 февраля 2021, 09:15
Что сделает Запад России после приговора Навальному
02 февраля 2021, 20:25
За что сидит Навальный: какие законы нарушил оппозиционер
02 февраля 2021, 22:15
Америку призвали активно готовиться к ядерной войне с Россией
03 февраля 2021, 09:15
Зеленский устроил расправу с мешающими ему телеканалами
03 февраля 2021, 11:05
Путь Киеву в НАТО преградили националисты - Пушков
03 февраля 2021, 03:45
Прорыв для учителя: какие проблемы педагоги обсудили с президентом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 января 2021, 13:25
Чем обернется присоединение Донбасса к России – эксперт назвал плюсы и минусы
29 января 2021, 00:00
"Хотел уйти в Прибалтику": Студенту из Чечни пообещали печальную жизнь после митинга
31 января 2021, 18:55
В Петербурге толпа напала на полицейского: Сотрудник достал табельное оружие
29 января 2021, 00:00
Стал похож на Чубайса. Бывший "хозяин Сибири" гуляет с навальнятами
30 января 2021, 21:50
От Навального отрёкся ещё один сторонник. И раскрыл реальное отношение блогера к гражданам России
01 февраля 2021, 02:15
"Крым отдать, перемен подать!": Протест 31 января в лицах
28 января 2021, 20:20
Тайна "дворца Путина" раскрыта: "Это настоящая сенсация"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.