Закрывшему телеканалы Зеленскому объявят импичмент

Владимир Зеленский. Фото:www.president.gov.ua

Процедуру инициирует украинская оппозиция

Президент Украины Владимир Зеленский после его решения закрыть некоторые местные телеканалы должен быть отстранен от власти. Процедуру импичмента готовит партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом заявил представитель партии Вадим Рабинович, выступая в Верховной раде в среду, 3 февраля.

Он обвинил власти в фашизме, но предупредил, что "заткнуть рот" ни оппозиции, ни украинскому народу в целом не удастся.

Члены ОПЗЖ подчеркнули, что будут оспаривать решение Зеленского всеми разрешенными в Конституции способами.

"Если нужно, то мы будем блокировать не только трибуну (Верховной рады), а и дома, и Офис президента. Блокировать будет народ Украины, а мы будем принимать участие",

– приводят Vesti.ua слова нардепа Ильи Кивы. Он призвал всех украинцев выйти на акции протеста.

Накануне Зеленский ввел санкции против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, члена фракции ОПЗЖ Тараса Козака. После этого их вещание, а также работа еще некоторых СМИ были прерваны.