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Закрыв глаза на Россию? DatViet обвинил Минск в поставках оружия в США
13 августа 2020, 15:00 • 66 • Политика
Вьетнамское издание DatViet обвинило официальный Минск в поставках оружия в США. Журналисты утверждают, что белорусские власти делают это, буквально закрыв глаза на Россию.
В материале сообщается о том, что Белоруссия якобы наладила поставки советского и современного вооружения в страны НАТО и, в частности, в США. При этом, по словам авторов, к потенциальным противникам России поступают даже комплексы С-300 и боеприпасы к ним. Отмечается, что тем самым официальный Минск нарушил договорённости с Россией.
Издание отмечает, что белорусского лидера попросили создать мощную оборонную промышленность для "модернизации" национальных вооружённых сил, а также экспорта оружия на другие рынки. При этом на сегодняшний день Минск должен сделать наоборот - "сначала увеличить экспорт вооружений, оставив лишь небольшую часть для национальной армии".
"Потому что Белоруссия не является эксклюзивным рынком для какой-либо другой страны, и она пыталась занять позицию между Россией и Западом", - пишут авторы.
Отмечается, что Белоруссия якобы удовлетворила спрос США, проигнорировав при этом позицию России.
"В 1990-х годах Белоруссия поступила точно так же, доставив ракеты ПВО С-300 на базы США без согласия России", - утверждают авторы.
Также отмечается, что Белоруссия поставляет оружие Киеву, который воюет против Донбасса.
Вьетнамские журналисты считают, что для того чтобы оружие из Белоруссии попало в Штаты, оно сначала отправлялось в Румынию. Эта ситуация наглядно демонстрирует тот факт, что "Румыния является для Белоруссии самым важным каналом продажи оружия из Восточной Европы в США и ряд других стран НАТО", подчёркивают авторы материала.
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