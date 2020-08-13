Закрыв глаза на Россию? DatViet обвинил Минск в поставках оружия в США

В материале сообщается о том, что Белоруссия якобы наладила поставки советского и современного вооружения в страны НАТО и, в частности, в США. При этом, по словам авторов, к потенциальным противникам России поступают даже комплексы С-300 и боеприпасы к ним. Отмечается, что тем самым официальный Минск нарушил договорённости с Россией.

Издание отмечает, что белорусского лидера попросили создать мощную оборонную промышленность для "модернизации" национальных вооружённых сил, а также экспорта оружия на другие рынки. При этом на сегодняшний день Минск должен сделать наоборот - "сначала увеличить экспорт вооружений, оставив лишь небольшую часть для национальной армии".

"Потому что Белоруссия не является эксклюзивным рынком для какой-либо другой страны, и она пыталась занять позицию между Россией и Западом", - пишут авторы.

Отмечается, что Белоруссия якобы удовлетворила спрос США, проигнорировав при этом позицию России.

"В 1990-х годах Белоруссия поступила точно так же, доставив ракеты ПВО С-300 на базы США без согласия России", - утверждают авторы.

Также отмечается, что Белоруссия поставляет оружие Киеву, который воюет против Донбасса.

Вьетнамские журналисты считают, что для того чтобы оружие из Белоруссии попало в Штаты, оно сначала отправлялось в Румынию. Эта ситуация наглядно демонстрирует тот факт, что "Румыния является для Белоруссии самым важным каналом продажи оружия из Восточной Европы в США и ряд других стран НАТО", подчёркивают авторы материала.