«Закрытые медиа»: что стоит за ликвидацией эстонских компаний Михаила Ходорковского

«Открытые медиа» бизнесмена Михаила Ходорковского оказались на грани закрытия и в долгах у кредиторов. Эстонская компания Open Press OÜ, управляющая русскоязычным СМИ, редакция которого находится в Таллине, сейчас проходит процедуру ликвидации. За время своей работы компания потратила на свою деятельность €965880, её британский учредитель в долгах. Как выяснил RT, в Эстонии было зарегистрировано несколько подконтрольных Ходорковскому фирм, получавших финансирование на миллионы евро. По мнению экспертов, это компании-«однодневки», созданные для оптимизации налогообложения. Примечательно, что именно эта страна отметилась скандалом с крупнейшим в истории Европы случаем отмывания денег.

Особенности эстонского интерфейса

Сетевое издание «Открытые медиа» запустили 27 ноября 2017 года. Зарегистрировали «русскоязычное СМИ» в Эстонии, управляла им от имени владельца эстонская фирма — Open Press OÜ. Ходорковский лично выбрал именно эту юрисдикцию как страну с «удобным онлайн-интерфейсом для управления компанией без существенных затрат на администрирование», объяснила главный редактор портала Юлия Ярош.

Новое СМИ «выросло из пабликов в соцсетях», признаются его создатели. Они пообещали создать «редакцию спецкоров» и сделать упор на расследования. До сих пор успели опубликовать около трёх десятков расследований. Наиболее заметными стали материалы про Анатолия Чубайса и Олега Дерипаску. Последним занимались в соавторстве с украинским подразделением «Радио Свобода».

В сентябре прошлого года Open Press OÜ объявила о добровольной ликвидации. Это не обязательно означает, что «Открытые медиа» закроют. Портал могут передать другому управляющему. Не исключено также, что причинами реорганизации «либеральных» СМИ Ходорковского могли стать неэффективная деятельность и чрезмерные затраты на медиа-проекты. RT обратился с запросом в эстонскую Open Press, но ответа не получил.

Учредителем «Open Press OÜ» является британская компания «Hanover 16 Limited», владеет которой Михаил Ходорковский.

Членом правления первой изначально числилась подданая Великобритании Наталья Шачкова. Сейчас её сменил профессиональный юрист-ликвидатор Каупо Мейер, в портфолио которого десятки исчезнувших фирм. Этот же человек ликвидирует сейчас ещё одну эстонскую «дочку» Hanover 16 Limited — European Choice OÜ, в правлении которой также работала госпожа Шачкова.

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Офисная работа, организация съездов и выставок — так классифицирует деятельность «Европейского выбора» эстонское законодательство. При этом, как писал RT, European Choice финансируется за счет грантов фонда Future of Russia Foundation. Фонд находится под контролем Ходорковского и лорда Натаниэля Ротшильда. Из документов эстонской European Choice следует, что компания поддерживает деятельность общественного сетевого движения «Открытая Россия»*, а также, возможно, финансирует интернет-ресурс «Открытые медиа».

Призраки банкротства

Задолженность Hanover 16 перед кредиторами на конец 2018 года составляла £620707. Об этом говорят данные, взятые из британского реестра компаний. Откуда долг, понять невозможно, так как «директор компании (Наталья Шачкова. — RT) решила не включать в финансовую отчетность копию доходов и расходов». Возможно, долг — банковский кредит, но также может быть, что это введённые в оборот личные средства олигарха.

Эти же данные британского реестра показывают: основные средства Hanover 16 составляют £9777. Кроме того, на счетах компании числятся £25944. На балансе также числится оборудование (скорее всего, компьютеры и сервера) на сумму £9777. Таким образом, сумма обязательств (£620707) в 17,4 раза больше размера активов (£35721). И это один из признаков предбанкротного состояния организации.

Для работающей коммерческой организации ситуация, когда долговые обязательства настолько превышают активы, не нормальна, считает специалист по антикризисному управлению и банкротству, глава «Rykov.group» Иван Рыков.

«Это говорило бы о том, что предприятие либо уже в состоянии банкротства, либо находится на его грани», — объясняет RT эксперт.

При этом он отмечает, что нередки случаи, когда заёмщиками выступают дружественные компании или сами учредители, «то есть те, кто не пойдут деньги забирать обратно».

«Поэтому, вероятно, в итоге предприятие под банкротство не подпадет, — заключил Рыков. — Но если это не аффилированные кредиторы, то разумный кредитор придёт требовать свои вложения назад».

Он добавил, что займы от учредителей и дружественных фирм могут проходить в отчете как кредиты «со сроком погашения в течение 12 месяцев» (что и зафиксировано в отчете Hanover 16), но по факту годами висят непогашенными.

Основные подходы к выявлению признаков банкротства коммерческой организации, разработанные в МВД РФ, также подтверждают эту версию. Превышение размера долгов по отношению к сумме активов считается одним из показателей предбанкротного состояния, говорится в методичке Академии экономической безопасности МВД РФ. Отношение долгов к активам в документе называется «коэффициентом обеспеченности обязательств активами». В норме он должен быть не ниже единицы. У «Hanover 16» этот коэффициент составляет всего 0,06.

Технические подробности

За время своей работы Open Press OÜ лишь однажды сдала в госорганы Эстонии финансовый отчет. Это было в 2017 году. Как следует из документа, компания с июня по декабрь 2017 года получила на свой счёт пожертвований на сумму €991269, а общая выручка составила €992410, при этом компания потратила на текущую деятельность €965 880. Заработать удалось всего €26530.

Кроме того, следует из отчета, компания взяла займ у «Открытой России» в размере €41691 под 1,5% годовых. Срок погашения займа — 12 месяцев, то есть по всем признакам он подходит под описанные экспертом «вечные долги». Основная статья расходов Open Press OÜ — «производство и продажа товаров, работ и услуг».

Поскольку речь идет об управляющей компании «Открытых медиа», то логично предположить, что основным производимым товаром стали статьи и расследования, опубликованные на сайте. Как утверждает источник RT в отрасли, на портал «openmedia.io» работают 20-30 человек. Учитывая, что большинство сотрудников, по словам источника, работают по срочным договорам, скорее всего, именно по этой строке расходов проходит оплата их труда. Если потраченную на производство услуг сумму перевести в рубли по курсу евро за 2017 год и разделить на 30 человек, то получается, что в среднем за месяц сотрудник «Открытых Медиа» мог зарабатывать 341 тыс. рублей.

European Choice, аффилированная с Open Press, которая предположительно тоже финансировала «Открытые медиа», также подала отчетность только за 2017 год. За это время она получила операционную выручку в размере €3445930, которую потратила на обеспечение своей деятельности

Open press — всего лишь часть большой экосистемы «по относительно легальному спонсированию различных персон», считает политолог Александр Асафов. Одни проекты за ненадобностью закрываются, другие открываются, за чистотой финансирования никто не следит, отмечает аналитик и называет это «оптимизацией финансовых схем в связи с возникновением сложных ситуативных задач».

"Американцы до сих пор этому не научились": Эксперты рассказали о защите России от ядерного удара Open press — всего лишь часть большой экосистемы «по относительно легальному спонсированию различных персон», считает политолог Александр Асафов. Одни проекты за ненадобностью закрываются, другие открываются, за чистотой финансирования никто не следит, отмечает аналитик и называет это «оптимизацией финансовых схем в связи с возникновением сложных ситуативных задач».

Похожая история сложилась и с другой подконтрольной Ходорковскому организацией в Эстонии — некоммерческой MTÜ Free Access HR. Как сообщали СМИ, через неё, как через «прокладку», получали деньги члены партии «Парнас» Михаила Касьянова и активисты «Открытой России». Эстонскую фирму основали в 2015 году. Закрыли в 2016-м. Ликвидатором был тот же Каупо Мейер, а ранее в состав руководства Free Access входила Наталья Шачкова.

«НКО Free Access HR — типичная однодневка, профессионально созданная под одну конкретную цель — финансирование проекта «Открытая Россия». По формальному адресу её регистрации (бульвар Каарли 9-11, Таллин) зарегистрировано с десяток других НКО-однодневок и фирмочек», — писал про неё журналист Олег Лурье, подтверждая тем самым «техническую» функцию компании.

Признаками «технички» считаются: отсутствие реальной деятельности; наличие номинальных директоров, которые не получают зарплату; отсутствие работников в штате, перечисляет Иван Рыков. Всё это говорит о том, поясняет эксперт, что фирма создана для совершения одной или нескольких операций, а в целом «технички» заводят для минимизации налогообложения.

RT направил запросы эстонскому ликвидатору Каупо Мейеру, а также Наталье Шачковой с просьбой прокомментировать причины закрытия, однако оперативного ответа не получил.

Большая стирка

Выбор Эстонии для создания таких фирм может иметь еще одну причину. Как писали «Ведомости», эта страна уже прославилась историей о крупнейшей финансовой «прачечной» Европы. Речь шла о вскрывшемся в 2018 году случае с отмыванием через эстонский филиал Danske Bank $54 млрд из России.

Как следует из материалов внутреннего расследования Danske Bank, в 2007–2015 годах через филиал прошло около $234 млрд.

«Есть основания считать, что значительная часть (этой суммы. — RT) потенциально может быть классифицирована как подозрительные операции», — заявил Bloomberg председатель совета директоров Danske Bank Оле Андерсен.

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Российский ЦБ еще в 2007 году обратил внимание, что нерезиденты массово открывали счета в эстонском филиале Danske, и предупредил датских регуляторов банка: его клиенты «постоянно совершают сомнительные финансовые операции» на миллиарды рублей ежемесячно. Однако и в 2013 году эстонский филиал продолжал обслуживать лиц, подозреваемых в финансовых нарушениях и занесённых в чёрный список ЦБ РФ.

Важную роль в этой истории играли британские компании.

«Фирмы-пустышки, в основном британские, контролировали большинство счетов в филиале», — писали «Ведомости».

Полученные денежные средства, отмечала The Wall Street Journal, они распределяли по счетам нескольких компаний, а потом выводили в банки других стран — в Латвию, Турцию, Великобританию и другие.

* Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.