Закрытое совещание - спор о макарошках разозлил Путина: "Это недопустимо!"

Жители России в большинстве своём едят не спагетти болоньезе, а обычные макароны по-флотски - об этом Владимир Путин вынужден был напомнить министрам на закрытом совещании с членами правительства. Несколько кадров жёсткого разноса, который глава страны устроил главе Минсельхоза и его коллегам, показали на телеканале "Россия 1".

Комментируя доклад Дмитрия Патрушева о росте цен на продукты, президент подчеркнул, что с макаронами сложилась недопустимая ситуация. Он напомнил, что цены на макаронные изделия уже выросли более чем на 10% и продолжают расти:

Наши граждане в большинстве - Москве и в Петербурге - там, конечно, заказывают болоньезе... - у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего.

"Ну это недопустимо! При таких урожаях", - не смог сдержать возмущения Путин.

То же самое, добавил президент, касается цен на сахар. Глава страны подчеркнул, что снижение объёмов производства не причина для повышения стоимости продукта. "Вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри", - обратился Владимир Путин к министру сельского хозяйства.

Кроме того, в ходе этого же совещания президент раскритиковал главу Минэкономразвития Решетникова за "эксперименты" с ценами на базовые продукты. "Куда, куда вы смотрите?" - так Путин отреагировал на доклад министра, отчитав его публично.