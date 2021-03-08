Закрытие оппозиционных телеканалов на Украине – кто на самом деле пострадает от этого? Мнение экспертов

Закрытие оппозиционных украинских телеканалов вызвало общественный резонанс и активные обсуждения как между гражданами в соцсетях, так и среди экспертов. Реакция людей понятна – на Украине демократия и так отсутствует, а тут даже ее отголоски убили, показав наглядно всем, что будет, если кто-то захочет выступить даже с малейшей критикой власти.Советник МВД Украины Валерий Поцелуйко назвал закрытие украинских оппозиционных телеканалов мощным ударом по России. Мол, это наш инструмент для влияния на Украине. Не принимают там, понимаете, идею, что самим украинцам не нравится политическая обстановка в стране. В правительстве Киева транслируют уверенность в том, что у них все идеально, чудесно, стабильно и так далее, а Россия просто завидует и пытается все испортить. Смешно, конечно, но для кого-то это реальность.На заявление Поцелуйко отреагировали разные эксперты. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, например, очень верно подчеркнул, что закрытие украинских телеканалов навредит прежде всего именно украинскому обществу.«Хваленая украинская свобода слова получила хлесткую пощечину от президента», - отметил Бальбек.Об ударе для свободы слова на Незалежной высказался и зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он заявил, что это лишает людей альтернативной точки зрения на многие вопросы, прежде всего самих украинцев. И здесь сложно не согласиться. Если молодые люди еще смогут урвать иную информацию и иное мнение, при помощи VPN и того же Ютуба, то у людей постарше будут с этим трудности.Важно напомнить, что запрет цензуры прописан в Конституции Украины, но Зеленский, видимо, с конституцией собственного государства не очень хорошо знаком.«Закрытие украинских национальных телеканалов - это ни что иное, как удар по основному закону Украины. Согласно Конституции, цензура в этой стране запрещена, однако Зеленский, видимо, имеет на этот счёт отличное от высшего закона мнение», - заявил политолог Иван Мезюхо.То есть совершенно очевидно, что Украина борется со своими законами и своими гражданами, и прежде всего наносит удар себе, а не якобы вмешивающейся в ее дела России.