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Закрытие госграницы в Ухани и разработка вакцины: как развивается ситуация с коронавирусом в Китае
27 января 2020, 13:54 • 35 • В мире
Количество заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV за минувшие сутки выросло на треть и превысило 2,8 тыс. человек, 81 из них скончался. Власти КНР выделили средства на оперативное строительство двух больниц в провинции Хубэй, ставшей эпицентром заболевания. В её столице — городе Ухань — для жителей Китая закрыта госграница на въезд и выезд. Российские дипломаты сообщили, что в провинции Хубэй находятся около 140 граждан РФ. Отмечается, что все их просьбы решаются совместно с китайским МИД и местными властями.
Китайские власти до 30 января закрыли пункты пограничного пропуска в городе Ухань — эпицентре заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Граждане страны не смогут пересечь госграницу ни на въезд, ни на выезд, сообщили в городском управлении по делам миграции.
Такие меры приняты в целях усиления профилактики и борьбы с распространением коронавируса, которым заболели уже более 2800 человек, а число умерших достигло 81. За минувшие сутки количество заражённых выросло на треть, погибших — в 1,5 раза.
По информации департамента туризма города, более 4 тыс. жителей Ухани находятся за границей. Ранее столица провинции Хубэй была практически изолирована от внешнего мира после приостановки транспортного сообщения с городом и выданной властями рекомендации не посещать Ухань и не покидать её без особых причин.
Власти выделили 300 млн юаней (около $43 млн) бюджетных средств на борьбу с коронавирусом в провинции Хубэй. Деньги пойдут на строительство двух больниц и закупку необходимого медицинского оборудования.
«Средства будут направлены на проекты по строительству больниц «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань» для лечения пациентов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса», — цитирует РИА Новости заявление Госкомитета по делам развития и реформ Китая.
О планах построить две больницы для заболевших 2019-nCoV стало известно на прошлой неделе. Первое учреждение должно вместить до 1 тыс., а второе — до 1,3 тыс. пациентов. Ожидается, что первую больницу планируется сдать 2 февраля, а вторую — в течение двух недель. Строительство будет вестись по схеме сооружения больницы «Сяотаншань», которую в 2003 году возвели за семь дней в рамках борьбы с вирусом SARS, более известным как «атипичная пневмония».
Всего же на борьбу с новым вирусом в 2020 году планируется выделить более 60 млрд юаней ($8,75 млрд), сообщили в Минфине Китая.
Напомним, что в конце декабря 2019 года в Китае был зафиксирован новый коронавирус, получивший обозначение 2019-nCoV. Вспышка заболевания началась в городе Ухань, после чего вирус распространился по территории КНР и ряда других стран.
В российском посольстве в КНР сообщили, что в провинции Хубэй находятся по меньшей мере 140 россиян. По словам дипломатов, соотечественникам оказывается вся необходимая помощь.
Дипломат добавил, что, по поступающей от россиян информации, они обеспечены всем необходимым.
Отметим, что, помимо континентального Китая, заражённые вирусом нового типа зафиксированы в США, Японии, Австралии, Франции, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Таиланде, Гонконге, на Тайване и в Макао. За последнее время новые случаи заражения зафиксированы в США, где заболели уже пять человек.
«Пять случаев заболевания у прибывших из Ухани были подтверждены в четырёх штатах (Аризона, Калифорния, Иллинойс, Вашингтон)», — сообщили в центре по контролю и предупреждению заболеваний (CDC).
Спецмеры и разработка вакцины
В России случаев заражения новым типом коронавируса пока не зафиксировано. Однако в понедельник, 27 января, в инфекционную больницу Улан-Удэ с признаками коронавируса госпитализирован житель Забайкальского края. Его анализы отправлены в Новосибирск. Также сообщается о госпитализации в Приморье прибывшей из Китая россиянки, поступившей с жалобами на повышение температуры.
Роспотребнадзор по поручению правительства России подготовил пакет мер, призванных не допустить распространение заболевания.
«Постановление определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Ситуация остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении ведомства. Вместе с тем содержание обозначенного пакета мер не уточняется.
Также стало известно, что расположенный в Новосибирске государственный центр вирусологии «Вектор» разрабатывает две вакцины против нового коронавируса. Как сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», в центре уже созданы два диагностических набора, которые направлены в ряд регионов России.
«Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», — заявил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.
Кроме того, в ряде граничащих с Китаем российских регионов введены специальные меры. В частности, в Благовещенске было принято решение не пропускать на территорию России граждан КНР с подозрением на коронавирус. На фоне ситуации с вирусом руководство Амурского государственного университета на две недели продлило каникулы для студентов из Китая, которые на праздники поехали домой.
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