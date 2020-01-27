Закрытие госграницы в Ухани и разработка вакцины: как развивается ситуация с коронавирусом в Китае

Количество заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV за минувшие сутки выросло на треть и превысило 2,8 тыс. человек, 81 из них скончался. Власти КНР выделили средства на оперативное строительство двух больниц в провинции Хубэй, ставшей эпицентром заболевания. В её столице — городе Ухань — для жителей Китая закрыта госграница на въезд и выезд. Российские дипломаты сообщили, что в провинции Хубэй находятся около 140 граждан РФ. Отмечается, что все их просьбы решаются совместно с китайским МИД и местными властями.

Китайские власти до 30 января закрыли пункты пограничного пропуска в городе Ухань — эпицентре заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Граждане страны не смогут пересечь госграницу ни на въезд, ни на выезд, сообщили в городском управлении по делам миграции.

Такие меры приняты в целях усиления профилактики и борьбы с распространением коронавируса, которым заболели уже более 2800 человек, а число умерших достигло 81. За минувшие сутки количество заражённых выросло на треть, погибших — в 1,5 раза.

По информации департамента туризма города, более 4 тыс. жителей Ухани находятся за границей. Ранее столица провинции Хубэй была практически изолирована от внешнего мира после приостановки транспортного сообщения с городом и выданной властями рекомендации не посещать Ухань и не покидать её без особых причин.

В город с инспекцией прибыл премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. В ходе своего визита он посетил медучреждения, в которых размещены инфицированные.

Власти выделили 300 млн юаней (около $43 млн) бюджетных средств на борьбу с коронавирусом в провинции Хубэй. Деньги пойдут на строительство двух больниц и закупку необходимого медицинского оборудования.

«Средства будут направлены на проекты по строительству больниц «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань» для лечения пациентов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса», — цитирует РИА Новости заявление Госкомитета по делам развития и реформ Китая.

О планах построить две больницы для заболевших 2019-nCoV стало известно на прошлой неделе. Первое учреждение должно вместить до 1 тыс., а второе — до 1,3 тыс. пациентов. Ожидается, что первую больницу планируется сдать 2 февраля, а вторую — в течение двух недель. Строительство будет вестись по схеме сооружения больницы «Сяотаншань», которую в 2003 году возвели за семь дней в рамках борьбы с вирусом SARS, более известным как «атипичная пневмония».

Всего же на борьбу с новым вирусом в 2020 году планируется выделить более 60 млрд юаней ($8,75 млрд), сообщили в Минфине Китая.

Распространение коронавируса в мире

RT

Напомним, что в конце декабря 2019 года в Китае был зафиксирован новый коронавирус, получивший обозначение 2019-nCoV. Вспышка заболевания началась в городе Ухань, после чего вирус распространился по территории КНР и ряда других стран.

В российском посольстве в КНР сообщили, что в провинции Хубэй находятся по меньшей мере 140 россиян. По словам дипломатов, соотечественникам оказывается вся необходимая помощь.

«Со всеми ними поддерживается контакт. Все их просьбы, требования, в том числе в отношении обеспечения продовольствием, водой, посольство России решает совместно с МИД КНР и местными органами власти», — приводит ТАСС заявление пресс-атташе посольства Георгия Егорова.

Дипломат добавил, что, по поступающей от россиян информации, они обеспечены всем необходимым.

Отметим, что, помимо континентального Китая, заражённые вирусом нового типа зафиксированы в США, Японии, Австралии, Франции, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Таиланде, Гонконге, на Тайване и в Макао. За последнее время новые случаи заражения зафиксированы в США, где заболели уже пять человек.

«Пять случаев заболевания у прибывших из Ухани были подтверждены в четырёх штатах (Аризона, Калифорния, Иллинойс, Вашингтон)», — сообщили в центре по контролю и предупреждению заболеваний (CDC).

Спецмеры и разработка вакцины

В России случаев заражения новым типом коронавируса пока не зафиксировано. Однако в понедельник, 27 января, в инфекционную больницу Улан-Удэ с признаками коронавируса госпитализирован житель Забайкальского края. Его анализы отправлены в Новосибирск. Также сообщается о госпитализации в Приморье прибывшей из Китая россиянки, поступившей с жалобами на повышение температуры.

Роспотребнадзор по поручению правительства России подготовил пакет мер, призванных не допустить распространение заболевания.

«Постановление определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Ситуация остаётся на строгом контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении ведомства. Вместе с тем содержание обозначенного пакета мер не уточняется.

Также стало известно, что расположенный в Новосибирске государственный центр вирусологии «Вектор» разрабатывает две вакцины против нового коронавируса. Как сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», в центре уже созданы два диагностических набора, которые направлены в ряд регионов России.

«Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», — заявил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Кроме того, в ряде граничащих с Китаем российских регионов введены специальные меры. В частности, в Благовещенске было принято решение не пропускать на территорию России граждан КНР с подозрением на коронавирус. На фоне ситуации с вирусом руководство Амурского государственного университета на две недели продлило каникулы для студентов из Китая, которые на праздники поехали домой.