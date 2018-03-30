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Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге: за визами петербуржцы поедут в Москву и Хельсинки

30 марта 2018, 16:09  •  73 • В России

31 марта - последний рабочий день генерального консульства США в Петербурге. На то, чтобы освободить здание, дипломатическому представительству дали всего два дня.

Напомним, 29 марта МИД РФ опубликовал официальное сообщение о том, что 60 американских дипломатов признаны в России «persona non grata» и подлежат высылке из страны.

Еще она мера - закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге. Здания на Фурштатской улице, в Гродненском и Татарском переулках должны быть освобождены.

Чуть раньше, 17 марта, было закрыто и генконсульство Великобритании – оно было на площади Пролетарской диктатуры, по соседству со Смольным. Все эти меры - ответный шаг российских дипломатов на закрытие наших генконсульств в Англии и США в рамках так называемого «дела Скрипаля».

ДОРОГО И ДОЛГО

Тем временем госдепартамент США сообщил: из-за закрытия генконсульства гражданам России будет гораздо сложнее получать визы в Соединенные Штаты.

- Когда ведомству приходится закрывать свои объекты и сокращать персонал, остается меньше людей, которые могут отвечать на вопросы граждан, - заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Впрочем, и до сих пор получить визы в США и Британию российским гражданам было гораздо сложнее, чем в другие страны мира. Всю прошлую осень генконсульство США вообще визы не выдавало. Рассматривать заявления россиян, желающих побывать в Штатах, снова начали только зимой, и только те, что были поданы до сентября.

Теперь же для решения визовых вопросов жителям Петербурга придется обращаться либо в посольство США в России, то есть, ехать в Москву, либо в дипломатические представительства в других странах.

Минусы есть у обоих вариантов. В Москве уже пообещали огромные очереди. А если пытаться получить визу в другой стране, нужно готовиться к долгому ожиданию - заявления россиян за рубежом рассматривают дольше, чем заявления граждан других стран.

Кроме того, не везде есть возможность пройти собеседование на русском языке. Например, в посольстве в Хельсинки его проводят только на финском и английском. А ведь это важный этап для получения визы. Кроме того, документы придется забирать лично, из других стран их почтой не высылают. Поэтому придется еще раз ехать в то дипломатическое представительство, где подана заявка. Получается не только долго, но и дорого.

Обитатели Генконсульства уже пакуют вещи.Фото: Александр ГЛУЗ

ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Что будет с освобожденными зданиями, которые до сих пор занимали генеральные консульства, пока неизвестно. Сперва власти расторгнут договоры аренды, и только потом будут думать, что делать с особняками дальше. Хотя уже есть варианты. Например, петербургские коммунисты предложили открыть в особняке на Фурштатской дом пионеров.

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- Надо отдать это здание детям, ребятишкам. Пусть здесь будет дом пионеров, которые когда-то были в каждом районе Ленинграда. Мальчишки и девчонки Центрального района с удовольствием будут посещать такой детский центр, - уверен руководитель петербургского отделения «Коммунистов России» Сергей Малинкович.

Политика не смутило ни то, что в современной России нет пионерской организации, ни то, что в Центральном районе Петербурга уже есть Дворец Творчества юных - в Аничковом дворце. По факту, он - наследник Дворца пионеров, который был здесь во времена СССР.

Предложений, кому отдать здание в Гродненском переулке, где до сих пор была резиденция американской дипмиссии, пока нет. Что делать с домом в Татарском переулке, где работала школа для детей дипломатов, тоже еще не решили.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Дмитрий СОЛОННИКОВ, директор Института современного государственного развития:

- С учетом заявления Госдепа, в ближайшее время США, скорее всего, вообще закроют выдачу виз гражданам России. Не навсегда, конечно. Но даже когда ситуация чуть нормализуется, в первую очередь визовые центры будут обслуживать не туристов, а тех, кто едет на официальные мероприятия – спортсменов, дипломатов, участников научных конференций. Всем остальным лучше действительно рассмотреть возможность обращения за визами через другие страны. В первую очередь - через Беларусь и Казахстан, куда можно выехать по обычному российскому паспорту.

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