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Закрытая вечеринка в киевском отеле "Хилтон" раскрыла офицеров Моссада на Украине - СМИ
15 декабря 2018, 02:24 • 94 • В мире
Экс-глава СБУ на закрытой вечеринке в отеле "Хилтон" в Киеве рассказал о прибытии на Украину 47 офицеров Моссада и Сайерет Маткаль. При этом никакого официального подтверждения о содействии Израиля Украине в сфере безопасности не поступало.
Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко на закрытом мероприятии, проходящем в отеле "Хилтон", рассказал о размещении израильских агентов на территории Украины. Этой информацией делится News-front со ссылкой на телеграм-канал "Президент с косой".
По данным Наливайченко, 47 офицеров Моссада и Сайерет Маткаль якобы занимаются консультацией в сфере безопасности и противодействия российскому кризису. Как утверждает экс-глава СБУ, из международного аэропорта Мариуполя они рассредоточились по всей стране, включая Азовскую бухту.
"В то время как правозащитные учреждения и Европа молчат об агрессии России, Израиль является одной из немногих стран, которые были с украинской нацией после Евромайдана", - заявляет бывший глава СБУ.
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